Návrat do plzeňské branky? Takový běžecký, smál se po výhře Šmíd

Předzápasové plány totiž byly jiné. Měl jen krýt záda parťákovi Herajtovi, zaskočit na pár minut. Jenže Talent téměř celý zápas doháněl náskok soupeře a trenéři Šmída už v první půli poslali do branky. Nakonec zkusili i variantu se sedmi hráči v poli. Povedlo se, Plzeň v závěru skóre otočila na svou stranu. „Je dobře, že tahle taktika zabrala. Přiznávám, že jsem měl obavy, protože jsme dělali strašně moc chyb. Ale pro mě to bylo hodně náročné. Lítal jsem z branky na lavičku a zase zpátky, po té pauze moje fyzička ještě není optimální,“ popisoval klubový odchovanec.

Na začátku ledna Šmíd nejprve zažil vlnu zklamání. Dostal se na poslední chvíli do nominace českého týmu pro mistrovství světa. Jenže koronavirová nákaza národní tým zdecimovala a na šampionát do Egypta nakonec vůbec neodletěl.

„V reprezentační přípravě jsem se cítil dobře, ale pak přišla pauza. Tři týdny jsem nemohl dělat vůbec nic, jen se protahoval. Před zápasem jsem stihl tři tréninky, ale hned po tom prvním jsem si říkal, že forma mi snad neodešla. Fyzicky to ještě není ono, ale gólmansky jsem se cítil dobře,“ hlásil Šmíd.

Proti Novému Veselí tým několikrát podržel, skvělé zákroky předvedl i v poslední desetiminutovce, kdy Talent nepříznivý vývoj otočil. „Na to, jak mladý mají tým, hrají velmi dobře. Ztratili téměř vyhraný zápas,“ ocenil gólman výkon soupeře, se kterým se Plzeň už dnes večer utká znovu.

Tentokrát na Vysočině, kde duel 18. kola extraligy začíná ve 20.15 hodin a živě jej přenáší kanál ČT Sport. „Uvidíme, jestli je ta porážka trochu srazila. A věřím, že my se poučíme. Bohužel, stále ještě nejsme schopní prodat to, co v nás je. Doufám, že do play off si to sedne,“ doplnil Šmíd.