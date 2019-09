Nic nepodcenit, velí gólman plzeňských házenkářů Šmíd

Plzeň si domů přivezla vítězství 25:20, odveta se hraje v městské hale na Slovanech už v sobotu od 18 hodin. „Je krásné uhrát venku takový výsledek, ale hotovo ještě určitě není,“ varoval šestadvacetiletý Šmíd na klubovém webu.

Talent ale první bitvu zvládl výtečně, po celou dobu si udržoval vedení a dokázal eliminovat největší zbraň Islanďanů, souhru s pivoty.

„Pokud si to správně vybavuji, dostali jsme z pivota jenom jedem gól. V tom odvedli kluci v obraně perfektní práci,“ chválil Šmíd, kterému nejvíce starostí v týmu rivala dělal Adam Baumruk na levé spojce, vytáhlý střelec s českými kořeny. „Jak dostal prostor, hned to trestal a dal gól. Je to šikovný kluk.“

Český mistr ve druhém poločase soupeři odskočil až na sedmibrankový rozdíl, domácí ale stahovali a Šmíd musel v závěru vytáhnout pár důležitých zákroků. „Pod dojmem velkého náskoku jsme na chvilku polevili a udělali pár chyb. Naštěstí jsme je ale nějak zásadně zpátky do zápasu nepustili,“ mínil gólman.

Věří, že doma tým odvetu zvládne. „Nesmíme nic podcenit, od začátku na ně vlétnout. Doufám, že přijde hodně lidí a bude to parádní zápas,“ vzkázal Šmíd.