Stříleli to jinam, než jsem čekal, smál se plzeňský hrdina Šmíd

Talent zvládl dramatický sedmimetrový rozstřel druhého semifinále extraligy házenkářů, v sérii vede 2:0 na zápasy a už zítra může v hale na Slovanech rozhodnout o postupu do finále. Hraje se od 10 hodin.

„Máme to výborně rozehrané, ale nic není hotové. Pořád se hraje na tři vítězství a my nesmíme usnout na vavřínech,“ varuje sedmadvacetiletý Šmíd.

Znovu jste zvládli sedmičky, je to vaše disciplína?

Poslední dobou se nám daří. Předloni ve finále s Karvinou jsme v nich uspěli dvakrát, pár let zpátky si pamatuji, že jsme je zvládli ve čtvrtfinále ve Frýdku. Máme asi zdravé sebevědomí a hráče, kteří se s tou obtížnou psychickou situací umí lépe poprat než soupeř.

Přitom během zápasu jste Dukle ani jednu „penaltu“ nechytil. Co jste v rozstřelu změnil?

Já si říkal, že horší už to být nemůže, že v rozstřelu můžeme jen získat. Mě tyhle situace baví, když dojde na rozstřel, užívám si to.

Máte střelce soupeře dobře nastudované?

To jsem si myslel na ty situace, kdy byly sedmičky ze hry. Teď v rozstřelu paradoxně při těch střelách, které jsem chytil, hodili dukláci něco jiného, než s čím jsem do branky šel. Byly to z mojí strany jen reflexivní zákroky.

Vnímáte sérii také jako váš souboj s Tomášem Petržalou?

Tomáš je skvělý brankář. A já vím, že se mu musím minimálně vyrovnat, abychom uspěli. Snažím se chytat nejlépe, jak umím. A snad až na nějaké ty střely z dálky mohu být docela spokojený. Ale já to neberu jako souboj gólmanů. Je to hlavně souboj týmů.

V sobotu můžete v domácí hale slavit postup do finále. Co ještě musíte ve hře vylepšit?

Hlavně musíme lépe začít. Dukla vlastně zatím každý poločas v téhle sérii začala lépe než my. Má mladý mančaft, chce vyhrávat. S tím se musíme popasovat. Pokud budeme držet vedení, s přibývajícím časem u nich bude růst nervozita. I ve čtvrtfinále s Kopřivnicí jsme vedli 2:0 a u nich si to zkomplikovali. To nikdo z nás nechce opakovat, chceme to doma ukončit. Ale musíme k tomu zodpovědně přistoupit.