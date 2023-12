Pro házenkářku Kordovskou skončilo MS kvůli zranění už po prvním zápase

Kordovská v 29. minutě zápasu v dánském Frederikshavnu s bolestivou grimasou upadla na palubovku, musela být dlouho ošetřována a ze hřiště ji odvezli na nosítkách. Vyšetření sice zlomeninu neprokázalo, vyloučilo ale další pokračování levé spojky v turnaji. Dahl má po vypadnutí opory ve výběru 16 hráček.

„Je to pro nás samozřejmě komplikace. Přišli jsme o jednu z nejzkušenějších hráček, lídra. Bude nám něco chybět. Musíme se zvednout jako tým a zacelit vzniklou mezeru. Samozřejmě tuto motivaci přeneseme dál do týmu. Zbytek týmu je zdravotně v pořádku,“ uvedl Dahl.

Spoluhráčky byly z vážného zranění viditelně otřesené už během utkání. „Pro tým je to velká ztráta. Kamča je stěžejní hráčka nejen v obraně, ale i z hlediska atmosféry v týmu. Je to bod utkání, který hodně mrzí. Musíme být jako tým o to silnější,“ řekla spojka Markéta Jeřábková.

„Je třeba, abychom k tomu přistoupily tak, že nás to ještě víc semkne. Zranění se ve sportu a v házené stávají. Nejde o ohrožení na životě, za to musíme být vděčné a rády. Musíme se sebrat a hrát dvojnásobně jak pro Kamču, tak pro celý kolektiv,“ doplnila česká kapitánka.

Dahlovy svěřenkyně vstoupily do šampionátu vítězně, Kongo porazily hladce 32:22. V dalších zápasech základní skupiny H ve Frederikshavnu změří síly v sobotu s Argentinou a v pondělí s Nizozemskem.