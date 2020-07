K ženám musíte být citlivější než k chlapům, říká porubský trenér Vávra

Ivo Vávra po devíti letech v Kopřivnici vedl od roku 2017 v extralize házenkářů Litovel a poté SKKP Brno. Nyní je zpátky v kraji. Po Dušanu Danišovi převzal porubské házenkářky.

„Nebylo to primárně o ženách,“ odpověděl na dotaz, proč se rozhodl odejít od mužů. „Ale o tom, že jsem byl tři roky úplně mimo region a chtěl jsem se vrátit.“

S úsměvem dodal: „Když jsme se v Porubě dohodli, tak jsem si teprve uvědomil, že jsou to baby.“ Žádný problém v tom ale nevidí. „V Brně jsem se potkával s Dušanem Medveckým, který trénoval basketbalisty NH Ostrava a po nich ženy KP Brno, takže nějaký přehled jsem měl. Hlavně nechci dělit házenou na mužskou a ženskou, byť rozdíly tam samozřejmě jsou. Ten přechod není děsivý.“

Přesto se říká, že například mužský a ženský basketbal, volejbal i házená jsou úplně jiné sporty...

Nastavení žen je jiné, somatické i mentální, ale není tam žádná propast. Musím jen pracovat trochu jinak.

Citlivěji?

Ano. Přístup k ženským musí být jiný než k chlapům.

Ptal jste se na to Dušana Medveckého?

Ano. Sedávali jsme spolu při poradách, protože jsme byli v jednom klubu, takže jsem se ho vyptával, jak to funguje. Věděl jsem, do čeho jdu. Pořád tam jsou ale věci, které mě překvapují.

Například?

Že se kolem hřiště motají děti... Ale je to dobře. Lepší je mít v přípravě hráčku, která chce makat a přivede s sebou dítě, než aby nebyla na tréninku vůbec. Na druhé straně nasazení v tréninku se mi u holek zdá lepší než u chlapů. Děvčata do toho šlapou daleko více a troufám si říct, že možná i trošičku více vydrží.

Je to vaše první zkušenost s ženami?

Když pominu dospělé dcery, tak ano.

Takže poznatky, jak s holkami vyjít, máte z rodiny?

Nějaká příprava ze života tam byla. (usmívá se) Ten rozdíl ale není žádný velký. Opravdu je to jen o tom trochu jiném přístupu.

Jak se porubský tým změnil?

Kádr zůstal téměř stejný. Odešly jen Veronika Andrýsková a Barbora Zemanovičová. A také dorostenka Valča Smetková. Nicméně jsou tady talentované holky, které mají před sebou budoucnost. Klub chce sázet na odchovankyně, kterých je tady dost, takže zkusíme dávat prostor našim talentovaným holkám. Práce s mládeží je v Porubě dlouhodobě dobrá. Máme v dospělém nároďáku tři hráčky a v juniorském čtyři. Je na čem stavět.

Přesto, nehrozí Porubě ústup z nejvyšších příček ligy?

Pohyb v kádrech ostatních českých i slovenských klubů (Češky a Slovenky hrají společnou interligu – pozn. red.) je dost velký. Samozřejmě stát se může cokoliv, ale nějaký výrazný propad si nepřipouštíme. Možná nadcházející rok bude nějaká stagnace, protože mladé holky toho v minulé sezoně moc neodehrály a nyní budou hozené do vody. Rozhodně nechceme ustupovat z nynějších pozic.

Mluvíte o nadějných hráčkách, ale jedna vám unikla – Charlotte Cholevová šla ze Sokola Hrabůvka rovnou do Mostu...

Chtěli bychom u nás mít nejlepší hráčky z okolních klubů, ale nikoho nebudeme prosit. Kdo tady chce hrát, bude, kdo ne, půjde pryč.

Je problémem spolupráce místních klubů, když se zástupci Poruby a Hrabůvky nedokážou dohodnout?

Jsem tady nový, ale něco jsem slyšel. Nebabráme se však v historii, díváme se dopředu. Asi to nebude ideální, ale nic o tom nevím, takže to nechci rozebírat.

Snažíte se získat ještě nějaké posily?

Potřebovali bychom spojku, takže stále něco řešíme. Pokud by ale přišla nějaká posila, muselo by to mít smysl. Třeba talentovaná holka, která tady bude chtít působit delší dobu, nebo zkušenější hráčka, která by pomohla mladé holky pozvednout.

Na co budete ve vaší hře sázet?

Na jasný systém hry. Chtěl bych, aby holky věděly, co mají hrát, aby pokyny dodržovaly. Pokud budeme hrát se soupeřkami, které máme porážet, tak abychom věděli, co hrát, abychom uspěli, a ne aby si každá hráčka dělala, co chce.

Věříte, že interliga v srpnu začne?

Spíše doufám, než věřím. Představa, že holky teď naplno makají, mají náročnou přípravu, a pak bych jim měl říct, že hrát nebudou, to si nedovedu představit. Nevím, co bychom dělali. Bylo by to demotivující. Snad všichni budou mít rozum a soutěž začne.

Už poslední srpnový víkend, že?

My ještě o týden dříve, protože jedeme do Kutné Hory, kde budeme dohrávat Final Four Českého poháru (22. srpna se má Poruba v Kutné Hoře utkat v semifinále s Mostem a Písek s Olomoucí – pozn. red.). A dvacátého devátého srpna bychom už v lize měli hostit Olomouc. Doufám, že vše vyjde, protože finální produkt sportu je utkání.