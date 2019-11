Jsem hrdý na náš výkon a Nové Veselí, jásal kouč po výhře nad Karvinou

Ovace vestoje. Zaplněná ZDT Aréna v Novém Veselí burácela ještě víc, než bývá zvykem. Aby taky ne! Pátý tým extraligy doma zničil do té doby druhou Karvinou. Loňského vicemistra, jednoho z adeptů na titul a rivala, který se nemá s týmem z Vysočiny - diplomaticky řečeno - zrovna v oblibě.

Rozhodnuto bylo dlouho před koncem, fanoušci si tak mohli o to víc vychutnat závěr bez nervů. Smáznout 29:22 Baník, to se nepoštěstí každý rok. Nové Veselí sice dokázalo v minulých letech už dvakrát vyhrát v Karviné, ale doma se jim to povedlo až na čtvrtý pokus.

„Do puntíku jsme splnili to, co jsme chtěli. Bylo jasné, že to bude těžké utkání, Karviná je skvělá fyzicky i podle individualit. Byli jsme dobře připravení, až na pár věcí jsme je dokázali eliminovat. Nejvíc rozhodla herní disciplína, v obraně, v kombinacích, při střelbě i v nasazení,“ líčil kouč Sokola Pavel Hladík. Před svými hráči smekl. „Jsem hrdý na náš výkon a Nové Veselí.“

I když odmítal, že to bylo nejsladší vítězství kariéry, byla i na něm vidět obří radost. „Vyhrát takovým rozdílem nad Karvinou? Předvedli jsme dobrou hru a disciplínu. Splnili jsme všechno, co trenér chtěl,“ liboval si srbský pivot Nikola Sekulič. Autor pěti gólů však nejdřív děkoval fanouškům, které hecoval po každém gólu zaťatými pažemi: „Byli top!“

Emoce udrželi v sobě

Disciplína, to byl klíč, který Sokol dovedl ke dvěma bodům. Domácí se nenechali rozhodit ani obvyklým divadlem srbského gólmana Karviné Nemanji Marjanoviče. O co nižší měl úspěšnost zákroků, o to víc se snažil rozhodit v poločase soupeře. Uklidňovat jej musel dokonce i delegát zápasu.

Hladíkovi svěřenci vypjaté chvíle ustáli. S rozhodčími ani soupeři příliš nedebatoval ani Nikola Sekulič, který rovněž nepatří mezi flegmatiky. „Když chceš vyhrát, musíš se uklidnit a věnovat se tomu, co chceš udělat na hřišti. To jsme dokázali, i já jsem udržel emoce v sobě,“ líčila opora Veselí.

Dlouho očekávaná posila si užívala svou chvíli slávy Do konce zbývaly asi tři minuty, Baník Karviná už rezignoval a kouč Nového Veselí Pavel Hladík ukázal na lavičce na Kamerunce Pamphila Bassombena. „Půjdeš do hry.“ Fanoušci vzápětí pochopili: „Ba-sso, Ba-sso,“ vyvolávali posilu z Kamerunu. A přestože dvoumetrová spojka nastoupila až na poslední minutu a půl, užila si velké ovace. Skoro jako by se na hřišti objevil Filip Jícha nebo jiná hvězda házené. Klub na svoji zahraniční posilu čekal tři měsíce. Tak moc se protáhlo vyřízení víz... „Basso v sobotu večer přiletěl, dva dny pořádně nespal. Lidé ho skvěle přivítali, klobouk dolů před tím, co tady zažíváme,“ ocenil kouč domácí fanoušky a vysvětloval, proč nováček napoprvé nedostal větší prostor. Zatímco šlágr s Karvinou prožíval Bassomben se spoluhráči na střídačce, v osmifinále domácího poháru proti Brnu už by se měl zapotit mnohem víc.

Marjanovič byl nešťastný hlavně ze střelby dlouhých spojek Adama Ptáčníka a Davida Melichara, kteří dali sedm, respektive čtyři góly.

„Dobrá střelba z větší vzdálenosti, v tom byli dnes domácí jednoznačně lepší,“ uznal kouč Baníku Marek Michalisko. „Novému Veselí zachytali oba gólmani, Studený i Šimovček. Bohužel my, i když jsme si vypracovali šance, jsme na nich ztroskotali,“ dodal.

Definitivní zlom přišel ve 43. minutě, kdy baníkovci, kteří zkoušeli svoji oblíbenou taktickou variantu hry bez brankáře, dostali trest za špatné střídání. A vzápětí znovu. „Z naší strany to nebyl dobrý výkon,“ hodnotil Michalisko.

To Sokol by svůj výkon rád zopakoval i ve středečním pohárovém duelu s SKKP Handball Brno, který se v Novém Veselí hraje v 18.00.

„Hlavní je, že nemusíme nikam cestovat, protože v našem současném nabitém programu by to bylo náročné,“ hlásil Hladík. „Soupeř je kvalitní, bude to pro nás dobrý trénink na další těžké zápasy, které nás ještě čekají.“