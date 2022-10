Snažím se změnit, ale je to náročné, říká karvinský mladík Patzel

Nyní je zpátky v extralize – v Baníku Karviná, kde nahradil svého bratra Vojtěcha, který naopak zamířil do Německa.

„Těžko říct, jestli můj odchod do Německa byla chyba,“ přemítá Jonáš Patzel. „Každá zkušenost je dobrá. Ten rok mi hodně dal v osobním životě i po házenkářské stránce. Teď se ale zaměřuji na to, abych se v Karviné zase posunul dál a pomohl týmu.“

V Nordhornu-Lingenu vás trénoval Daniel Kubeš. Neměla to spíše být vaše výhoda?

No... Výhodou bylo, že to byl Čech, že tam nebyla nějaká jazyková bariéra, ale úplně jsme si nesedli po lidské stránce. Tak to někdy bývá. Nic špatného ale na něj říct nemohu.

V čem tedy byl problém?

Nevím, jak bych to popsal, ale moc příležitostí jsem na hřišti nedostal. Minimální počet minut. Ale mohlo jít i o můj přístup k tréninkům a tak podobně.

Karvinský trenér Michal Brůna říkal, že jste si do Baníku přišel vyčistit hlavu. Je to tak?

Netuším, jak to úplně myslel, ale asi v tom smyslu, abych celkově mentálně vyspěl. Třeba jak vypadám na hřišti, když se mi nedaří. Abych pomáhal týmu i tím, že budu ostatním klukům předávat pozitivní energii.

Pracuje s vámi trenér na tom, abyste byl při hře pozitivnější?

Snažím se změnit, ale je to pro mě náročné. Při hře svou hlavu nemohu úplně ovládat, ale teď, i když se mi nedaří, se snažím být pozitivní a neovlivňovat negativně spoluhráče. Snažím se pořád vypadat v pohodě. (usmívá se)

Jde to?

Když se mi nějaká rána nepovede, snažím se nedávat hned hlavu dolů, ale vzít si poučení, co bych příště mohl udělat lépe.

Návrat do Dukly ve hře nebyl?

S Duklou jsem nebyl vůbec v kontaktu.

Čím to je, že z Dukly, která je tradiční extraligový klub, jdou hráči do Karviné?

Kdybyste mi před pěti roky řekl, že si jednou zahraji v Karviné, tak bych se vám asi vysmál a řekl, že ani náhodou... Karviná je však momentálně nejlepší klub v České republice, ať už pokud jde o individuální rozvoj, tak o týmovou stránku. Z českých týmů mi nyní může dát úplně nejvíce.

A co vás do Karviné přivedlo?

Minulou sezonu jsem sledoval její zápasy a líbí se mi, jak se tady pracuje, jak se tady hraje. Michal Brůna je momentálně asi nejlepší trenér v extralize. Tým je tady zřejmě také nejlepší, vlastně určitě. I Vojta měl jen slova chvály. Je to tady super. S Michalem Brůnou jsme byli v kontaktu celý rok. Když byla možnost, tak jsme se rychle domluvili.

Jak těžké je zapadnout do mistrovského týmu?

Parta je tady super. I brácha mi říkal, že tady zapadl skvěle, že všichni kluci jsou pohodoví. Vytvořili jsme novou partu a všichni noví jsme se s ní rychle sžili.

Váš bratr Vojtěch si v Baníku během minulých dvou let vybudoval silnou pozici, ale před sezonou zamířil do Německa. Přišel jste ho nahradit. Jste pod tlakem?

Určitě pod nějakým tlakem jsem, ale spíše to beru jako hnací motor do práce. Rád bych tady také zanechal nějakou svou stopu. Doufám, že se mi to podaří.

Jste si s bratrem herně podobní?

V nějakých věcech ano, třeba co se týče hry jeden na jednoho. Ale Vojta má lepší střelu ze země, já zase výše vyskočím, ale jinak to jsou maličkosti.

Máte i stejné číslo jako bratr – patnáctku. To byl váš nápad?

Když se Vojta dozvěděl, že sem jdu, tak jsme se bavili i o tom. Stejně jako on jsem zatím pořád nosil patnáctku, i v Dukle jsem ji po něm vzal. Tak jsem se ho zeptal, zda ji můžu po něm převzít i v Karviné. Odpověděl, že to není žádný problém, ale ať tomu číslu neudělám ostudu. (směje se)

Vojtěch Patzel mužstvo táhl střelecky. Dá se něco takového čekat i od vás, když jste po devíti kolech extraligy s 53 góly nejlepší střelec Karviné?

Budu pro to dělat maximum a doufám, že se mi bude dařit. Snad umím střílet góly.

Ještě lépe než bratr?

To by bylo odvážné tvrdit. Budu se snažit hrát co nejlépe, a když to bude lepší než Vojta...

Stejně jako váš bratr byste měl hodně spolupracovat s Dominikem Solákem, který se nyní po zranění vrací do sestavy.

Sola jsem znal už různě z reprezentačních kempů. Už tam jsme si sedli a teď, když jsem přišel sem, se mi jen potvrdilo, že je to super kluk. Jsme dobří kámoši. Dominik je tady, ale i v celé české házené samozřejmě obrovská osobnost.

Jenže možná za rok odejde do zahraničí...

Pak tu jeho vůdčí roli bude muset převzít někdo jiný. Těch hráčů, kteří ho mohou zastoupit, je tady hodně. Ale zatím bych nepředbíhal, rozjíždí se nová sezona a uvidíme, jak všechno dopadne.