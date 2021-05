Výsledek dobrý, ale z naší hry mám vrásky, přiznal kouč mosteckých házenkářek

„Jsem rád za vítězství, trochu mi ale dělá vrásky náš herní projev. Udělali jsme příliš mnoho technických chyb a poskytli tak soupeři šanci udržet se ve hře. Přitom úvod utkání z naší strany nevypadal vůbec špatně, hráli jsme jednoduše a fungovalo to. Bohužel jsme si pak vlastní zbrklostí zkomplikovali situaci a ze zápasu udělali drama až do posledních minut,“ štvalo trenéra Andělů Jiřího Tancoše.

I spojku Valerii Smetkovou Poruba překvapila. „Určitě to bylo těžší, než jsme čekaly. Věřily jsme, že odskočíme o pět šest branek a už si pojedeme naši hru, ale bohužel jsme dělaly strašně moc chyb. V závěru jsme posbíraly nějaké síly a dotáhly to k výhře. Holky z Poruby ale hrály dobře, mají tvrdou obranu, což nám dělá problémy. Naštěstí jsme to zvládly,“ oddechla si Smetková.

Do odvety má však Most na čem pracovat. „Dělala nám trochu problémy soupeřova vysunutá obrana, ale byly to především naše vlastní chyby, kvůli kterým jsme se velmi často ani nedostali k zakončení. Bude potřeba, abychom se uklidnili a dostali do hry určitou pohodu. Měli bychom mít dostatek zkušeností, abychom se na víkendovou odvetu dokázali připravit a také ji zvládnout,“ věří trenér.

V úspěch ovšem dál věří i Poruba. „Co si budeme říkat, jistým favoritem je Most. Ale my jsme si s holkama v šatně řekly, že můžeme jen překvapit, nemáme co ztratit, šly jsme do toho s čistou hlavou. Obrana standardně makala a brankářka nás opět skvěle držela,“ ohlížela se Marie Šmidáková. Spojka věří, že Porubanky v odvetě semifinále ještě zdramatizují. „Zatím je to jen poločas, určitě si nejedeme pro porážku a na hřišti necháme všechno. První krok nám celkem vyšel a stále je šance,“ neztrácí víru Šmidáková.

I druhé semifinále je těsné, Slavia doma přehrála Olomouc 24:22.