Lovosická legenda Motl: Titul je pořád sen, ale do padesáti hrát nechci

Zařekl se, že s kariérou neskončí, dokud s házenkáři Lovosic nezíská historický titul. A svého snu se Jiří Motl nevzdává ani jako čerstvý čtyřicátník, byť cítí, že i jeho čas mezi elitou se krátí. „Bylo by hezké zakončit to titulem, ale do padesáti hrát nechci,“ pousměje se křídelník Lovců, jenž v loňské sezoně dosáhl obdivuhodného milníku; za Lovosice odehrál 600. ligový zápas. „V jednom klubu je to nejspíš rekord, ale plno dalších hráčů má hodně zápasů, třeba Pepa Kučerka,“ zmínil legendárního brankáře, jenž končil kariéru až v jednapadesáti.