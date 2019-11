Třeba se ještě dočkám titulu, věří nezdolný střelec Motl

„Samozřejmě bychom chtěli být výš, ale k tomu potřebujete výsledky a ty se odvíjí od zkušeností. My jsme naráz hodně omladili, až se kluci otrkají, zase budeme hrát nahoře,“ věří 35letý křídelník.

Proč Lovci už delší dobu pravidelně nevyhrávají jako dřív, v tom má Motl jasno. „Zatím nám chybí poslední krok v těch důležitých momentech, abychom to přetáhli na naši stranu. Ale pořád máme mladý tým, učíme se to. Tím, jak se budeme častěji dostávat do koncovek, tak získáme zkušenosti a začneme vyhrávat,“ věří.

Poslední dva domácí zápasy naznačily zlepšení, Lovci přehráli Jičín i Frýdek. „To bylo hodně důležité. Kdybychom zase prohráli, vypadalo by to s námi špatně, už by nám postupně odskakovala elitní osmička. Takhle držíme krok s týmy před námi,“ odfoukl si Motl.

Lovosice jsou po deseti kolech extraligy na sedmém místě, ještě před dvěma domácími výhrami však byly po sérii čtyř porážek mimo play off. „Nebylo tady dusno. Kdybychom prohráli o osm nebo deset gólů, tak by to byla krize, ale my ztráceli o gól či o dva. Věděli jsme, že když se budeme držet trenérovy taktiky, že to jednou přijde. A to se také stalo.“

Lovce drželo nad vodou, že neprohrávali velkým rozdílem, vyrovnanou bitvu svedli například i s mistrovskou Plzní. „Na plné čáře jsme vyloženě neprohráli nikde, snad jen v Hranicích, kde jsme si to pokazili technickými chybami. Jinak to byly vyrovnané zápasy, soupeři nebyli o tolik lepší. Je fakt, že šňůra porážek to byla velká, ale my jsme nedávali hlavy dolů, protože jsme věděli, že hrajeme vyrovnaně.“

Vyhlášený kanonýr příští rok oslaví 36. narozeniny, ve sbírce úspěchů má takřka vše - dvě ligová stříbra, tři ligové bronzy, dvakrát byl nejlepším hráčem celé extraligy a třikrát jejím nejlepším střelcem. I letos střelcům vládne, dal už 79 gólů. Jedna trofej mu ale pořád ještě chybí. „Dokud budu platný, chci Lovosicím pomáhat a sbírat další úspěchy. A třeba se jednou dočkám i toho mistrovského titulu,“ zasnil se Motl.