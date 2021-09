Měl jsem slzy na krajíčku, přiznal lovosický pamětník historického stříbra Motl

K historickému stříbru v roce 2011 pomáhal ještě jako hráč, teď má Roman Jelínek dotáhnout házenkáře Lovosic k dalším úspěchům coby trenér. „Když se člověk kouká na ta videa, vzpomínky ožívají. Bylo to hezké, věděli jsme, že je šance hrát o titul, a bojovali jsme o to do poslední chvíle. V posledním zápase jsme tam nechali úplně všechno, ale bohužel to nestačilo,“ zavzpomínal na úspěch Jelínek, od této sezony už jediný hlavní kouč Lovců.

Loni byl v rovnocenné dvojici s Janem Landou, ten ale z rodinných důvodů skončil. „Zase tak velký rozdíl proti loňsku to není. Dřív jsme se domlouvali s Honzou, co a jak uděláme, a vesměs jsme si to odsouhlasili. A myslím, že s Martinem Hribem je to velice podobné,“ zmínil Jelínek svého nového asistenta. „Přinesl do toho nějaké nové myšlenky, nový pohled. Takže si myslím, že to bude fungovat stejně dobře.“

První zápas sezony naznačil, že Lovci jsou připravení dobře. Frýdek-Místek předčili 35:28. „Panuje spokojenost s výsledkem, užili jsme si jako vždy tady na zimním stadionu úžasnou kulisu, udrželi jsme tu neporazitelnost. Vstoupili jsme do nové sezony s nadšením, chutí i herní kvalitou, tak nám to snad vydrží co nejdéle,“ přeje si kouč.

I jeho pohltila skvělá atmosféra na zimním stadionu v Lovosicích. Obzvlášť po dlouhých měsících, kdy se kvůli pandemii hrálo bez diváků. Teď se jich sešlo 1 490. „Když je v hale ticho, že je slyšet, když někomu upadne špendlík, tak je to vždy špatně. Ale dnes to bylo úžasné.“

Start do sezony se povedl se vším všudy a Lovci věří, že to pošlape i dál. „Chceme navázat na loňskou úspěšnou sezonu, nechtěli bychom vyklízet pozice v nejlepší čtyřce. Budeme bojovat o co nejlepší výsledek,“ slibuje Jelínek.