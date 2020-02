Motlův galakoncert. Lovosický kanonýr patnácti góly zničil Nové Veselí

„Pět šest let zpátky jsem vstřelil v Hranicích 16 gólů. Dát teď tu jednu neproměněnou sedmičku a dvě střely z křídla, co měly padnout, mohl jsem rekord udělat,“ dumal po sobotním emotivním vítězství 30:28. „Ještě mám snad čas, třeba ještě přijde takový střelecký den.“



35letý Motl nestárne, zraje. V aktuální sezoně se popáté dostal nad magickou desetibrankovou hranici, která se přirovnává k hattricku ve fotbale. A se 108 trefami kraluje extraligovým kanonýrům. Několikrát se už nejlepším střelcem stal. „Když to řeknu s nadsázkou, tohle byl jeho lehký nadstandard,“ usmíval se trenér Pavel Farář. „Je jedním z hráčů, který když nepromění šanci, jde do toho znova. Má to prostě v sobě.“

Soupeř si se střelcem s instinktem zabijáka nedokázal poradit, Motl dal polovinu gólů Lovců. „Veselí nehrálo tak striktně na mě, žádná osobka. Konečně se nám povedlo roztáhnout hru a kluci mi to mohli dohrávat do křídla. Hráli jsme to dokola a pořád to vycházelo. Plus jsme vybojovali hodně sedmiček,“ pochvaloval si Motl, který jich proměnil sedm.

Střelecky teď na svého vůdce Lovci budou spoléhat, neboť mladý kanonýr Jaroslav Trkovský je po operaci kotníku. „Na Dukle se o góly podělil celý tým, teď to vyšlo na mě. Jarda je podle mě do konce sezony mimo, i když v březnu by už měl nohu zatěžovat. Ale doporučil bych mu, ať to neuspěchá. Jako nedoléčený si udělá jiné zranění, protože bude zatěžovat odlišnou část těla. Je ho škoda, dostal se do parádní formy.“

Ale tu má i Motl, který kmitá nejen na křídle. „Poslední dva zápasy jsem bránil na dvojce, na podzim i ve středu. Zalepuji díry. Hraji, kde se dá, jen na gólmana si nevěřím,“ kření se univerzální Lovec. Výkon přes deset gólů ho stojí basu piva do kabiny.

Ocenil brankáře Jana Hrdličku, který půlminutu před koncem chytil sedmimetrový hod Turčenkovi, jenž mohl srovnat. „To rozhodlo,“ mínil Motl. Thriller bavil diváky. „Na podzim jsme pět vyrovnaných koncovek ztratili, teď jsme to konečně dotáhli k výhře a přiblížili se play off.“

Přiblížil se i Motlův návrat do národního týmu? Spíš ne. „Už bych na ni neměl čas a většinou jsem se na reprezentaci zranil, chci zůstat zdravý. Je to pro mladší kluky, kvalitních hráčů na mém postu máme po Evropě dost.“