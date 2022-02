Série je děsivá, ale čtvrté místo uhrajeme, věří lovosický Motl

„Ta naše série je až děsivá, ale pořád věřím, že to uhrajeme. Musíme to zlomit už teď se Zubřím, kdyby ne, tak jsme ve velkém ohrožení, že o 4. místo přijdeme,“ uvědomuje si lovosický křídelník Jiří Motl.

Co se děje s Lovosicemi?

V posledních zápasech je to pořád stejné. Ve druhém poločase, mezi 40. - 45. minutou, začneme ztrácet náskok, který jsme si do té doby vypracovali. Ten se během chvíle rozplyne a my se sesypeme. Začneme vymýšlet úplně jiné věci, než máme natrénovány. Připadá mi, že začínáme panikařit, soupeř se dostane na koně, a my už se z toho nedokážeme vyhrabat.

Kde je podle vás problém?

Těžko říct, snažíme se na to přijít. Musíme najít tu příčinu, jestli je to psychický nebo fyzický problém. A odbourat to na tréninku.

Měli jste luxusní náskok, ale teď je 4. místo, které zaručuje lepší pozici v play off, v ohrožení.

To je. Před Vánocemi jsme si říkali, že máme dobrý náskok a měli bychom to 4. místo udržet, což se nám teď bohužel nedaří. Počítali jsme s tím, že po Novém roce uhrajeme minimálně 6 bodů, spíš osm. A bohužel máme jen dva body za výhru s Kopřivnicí.

A k tomu máte ve finiši základní části i hodně těžký los.

Čeká nás teď rozjeté Zubří, to má docela dobrou formu, ale někdy se to zlomit musí. A proč ne zrovna s týmem, který je před námi. Pamatuji si na podzim, že jsme v Zubří prohráli o 12 gólů, a pak jsme porazili Karvinou o tři. Musíme se semknout, zapracovat na tréninku na odbourání toho, abychom nepřicházeli o těžce vypracovaný náskok. A prostě to zlomit.