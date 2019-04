Jičín si doma na Plzeň věří. Hráči čekají obrovskou bitvu

První zápas sice prohráli, ale favorita hodně potrápili. A dnes mohou házenkáři Jičína ve druhém zápase semifinálové série play off extraligy v domácí hale ukázat, že to vítěz základní části s postupem do extraligového finále vůbec nebude mít lehké. Za stavu 0:1 na zápasy se v Jičíně začne v 19 hodin.