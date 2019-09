Velké oči? Kouč jičínských házenkářů se raději na startu drží při zemi

Po mistrovském titulu z roku 2013 se v minulé sezoně propracovali k druhému nejlepšímu extraligovému výsledku v historii klubu. Přijde letos v podání Jičína útok na ještě větší přiblížení k historickému maximu z před šesti let?

Házenkáři Jičína by se tomu nebránili, ale v předsezónních úvahách jsou spíše zdrženlivější. Už samotný fakt, že se loni probili do semifinále play off a v něm útočili na medaile, totiž vzhledem k mnoha okolnostem považují za úspěch, který nebude lehké v nadcházející sezoně zopakovat.

„Někdo může mít po loňské úspěšné sezoně velké oči, ale je třeba říct, že změny v týmu jsou celkem zásadní. Proto nedokážu říct, jak na tom budeme,“ uvedl trenér jičínského družstva Petr Mašát, „naším hlavním cílem, je postup do play off, hlavně se vyhnout skupině o udržení.“

Změny a kádr Házená Jičín Odešli: Libor Horut (Brno), Martin Bareš (odchod do B týmu), Tomáš Kolc (přerušení kariéry. Přišli: Petr Sedlák (Plzeň), Jan Škalda (Dukla Praha), Pavel Picha (Zubří), Ondřej Pleva (Chodov), Štěpán Drbohlav, Martin Knittl Kádr pro sezonu - brankáři: Filip Veverka, David Machalický, Ondřej Pleva. Hráči do pole: Lukáš Rychna, David Krahulec, Martin Hlava, Jiří Dolejší, Martin Bareš, Jan Škalda, Petr Sedlák, Martin Kovařík, Martin Knittl, Petr Bíšek, Martin Milko, Ondřej Šulce, Jiří Drbohlav, Jiří Groh, Tomáš Kolc, Pavel Pich, Vít Šebek, Štěpán Drbohlav, Jiří Kostelecký, Zdeněk Kubík

Přestože v kolonkách odchodů a příchodů je více jmen v té druhé, vzájemnou rovnováhu možná vyvažuje fakt, že tým opustila zkušenost. Především v osobě kapitána Martina Bareše, jenž se přesunul do B týmu a chce se trenérsky věnovat mládeži.

Vedle toho skončil také Libor Horut, po novém kapitánovi Ondřeji Šulcovi loni druhý nejlepší střelec týmu. V případě Bareše ale nemusí jít o definitivu, zkušený především obránce dokonce figuruje na extraligové soupisce. „Slíbil, že pokud bude někdo zraněný, pomůže,“ sdělil Mašát.

V seznamu příchozích hráčů do pole dlouho figurovali vedle zkušeného brankáře Ondřeje Plevy z Chodova mladí hráči. Z Plzně přišel Petr Sedlák, z pražské Dukly Jan Škalda. K nim ale v závěru přípravy přibyl přece jen výrazně zkušenější Petr Pich, jenž poslední dvě sezony odehrál v Zubří. „Vzpomínám na jeho první zápas proti nám v dresu Zubří, kdy nás svými góly vlastně porazil. Navíc jsme získali k Ondrovi Šulcovi a Martinu Hlavovi dalšího levorukého hráče,“ těší se jičínský kouč.

Méně už to, že příprava zdaleka ne vždy vypadala podle jeho představ. I vinou toho, že byla ovlivněna zraněními některých hráčů, což se projevilo i na výsledcích přípravných zápasů. Třeba na dvou turnajích Jičín ani jednou nevyhrál. „Z toho žádnou tragédii nedělám, kdybychom byli kompletní, mohly být výsledky opačné. Je to příprava a až čas ukáže...“ soudí Mašát.