Jičínský kouč Mašát: Nemám obavy, že na jaře v play off nebudeme

„Za dnešní výkon jsem ale strašně rád a pokud něco přidáme, nemám obavy, že na jaře v play off nebudeme,“ uvedl po utkání v Kopřivnici kouč Jičína Petr Mašát.

Jičín v Kopřivnici, které se v případě výhry mohl přiblížit na rozdíl dvou bodů, nezačal dobře. Brzy prohrával 1:6 a vypadal na ručník. „Do Kopřivnice jsme jeli s okleštěnou sestavou, navíc se nám v průběhu rozcvičky zranil šéf obrany. Myslím si, že tohle byl pro kluky na začátek utkání šok, nezvládli jsme nějaké situace a soupeř nám odskočil,“ poznamenal Mašát.

První těžkou chvilku hned na začátku zápasu však Jičínští zvládli, postupně hru vyrovnávali a nechybělo mnoho, aby šli do kabin za nerozhodného stavu. „Jen naší hloupostí jsme koncovku prvního poločasu nezvládli dovést k remíze,“ mrzelo Mašáta na poločasovém skóre 15:17. Po přestávce už k vyrovnání došlo a zápas směřoval k dramatické koncovce.

„Z posledních sil, které jsme měli, jsme dokázali druhý poločas převrátit na naši stranu, v ten moment nám ale chyběl větší klid v postupném útoku. Jsem ale rád za to, jak jsme se na konci roku prezentovali,“ uvedl jičínský kouč.

Porážka sice odsunula Jičínské z pozic, které znamenají postup do play off, ale v posledních sedmi kolech základní části bude v tomto směru vše otevřené, mužstva od šestého do desátého místa od sebe dělí dva body. První utkání roku 2020 Jičín sehraje 1. února, kdy přivítá Hranice.