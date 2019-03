Házenkáři Jičína si splnili cíl, přivezl si jednu výhru

„Do Kopřivnice jsme si přijeli minimálně pro jeden bod, což se nám podařilo splnit hned v prvním utkání,“ potěšilo trenéra hradeckého týmu Petra Mašáta.

Další dvě utkání se odehrají v sobotu a v neděli v Jičíně, pokud by i po nich byla série vyrovnaná, hrál by se pátý zápas v Kopřivnici.

Ten první pro sebe Jičínští začali rozhodovat mezi 14. a 19. minutou, kdy hostující gólman ani jednou neinkasoval, zatímco jeho spoluhráči skórovali hned čtyřikrát a ujali se vedení 9:5.

Vedení si Jičín dokázal udržet až do konce první půli, ve druhém poločase sice dokázali kopřivničtí házenkáři zabrat a čtyřbrankovou ztrátu srovnat.

Hosté však nakonec zvrat v utkání nepřipustili. „Velká spokojenost s výkonem. Hráli jsme dobře v obraně, i když jsme dostali třicet gólů. Skvělou práci totiž předvedli gólmani a vynikali jsme v soubojích jeden na jednoho. Naše produktivita v postupném útoku byla také velice dobrá. Kluci splnili vše do puntíku a předvedli bojovnost, která by měla v play off být, takže za mě obrovská spokojenost,“ uvedl jičínský kouč Mašát.

Včerejší druhý duel čtvrtfinálové série už patřil domácí Kopřivnici. Její hráči šli hned od začátku do vedení a Jičínští po celý jeho zbytek se jen neúspěšně pokoušeli náskok soupeře snížit. Kopřivnice ale neustále navyšovala svůj náskok, který se zastavil na 12 brankách.