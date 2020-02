Jičínský trenér Babák: Uvidíme, jakou bude mít bod z Brna hodnotu

Zvětšit fotografii Trenér házenkářů Jičína Aleš Babák udílí pokyny při oddechovém času. | foto: www.hbcjicin.cz

Kdyby si házenkáři Jičína udrželi těsné vedení, které si i přes nepříliš příznivě se vyvíjející zápas na jeho konci vybojovali, byla by jejich šance na postup do letošního extraligového play off větší. Jenomže domácí Brno vyrovnalo a nerozhodným výsledkem 24:24 také zápas skončil. Pro Jičín to znamená, že tři kola před koncem základní části zůstal devátý s dvoubodovou ztrátou na osmé Hranice a tříbodovou na sedmé Lovosice.