Jičínský Machalický o lídrovi: V současnosti není nikdo lepší

Tým sice na Valašsku podal statečný výkon, když dokonce první půli o čtyři góly vyhrál, jenže poté užšímu kádru došly síly a v Zubří 24:30 prohrál.

Přitom o víkendu do Jičína přijede nejtěžší možný soupeř Plzeň. Západočeši vládnou extralize s náskokem tří bodů před Duklou Praha, oproti které mají ještě zápas k dobru. Obhájce titulu v posledním odehraném kole přehrál na domácí palubovce jednoznačně 34:25.

„Pevně věřím, že se nám podaří navázat na náš první poločas v Zubří. To je přesně ta cesta, kterou chceme jít v každém zápase, snad na to dnes navážeme,” věří gólman Jičína David Machalický, jenž patří po zimní přestávce k nejlepším hráčům Východočechů.

Jičín versus Plzeň Jičínu patří v tabulce osmé místo, má náskok jednoho bodu na Hranice a Brno.

Plzeň vede extraligu o tři body před Duklou Praha.

Jičín po zimní přestávce získal dva body, když doma porazil Hranice, minulý týden prohrál v Zubří.

Do konce základní části extraligy zbývá posledních pět zápasů.

Utkání v Jičíně bude mít výhoz dnes v 18 hodin. Ronal by potřeboval proti favoritovi zavzpomínat na loňskou sezonu, kdy ho doma porazil v základní části a vyřadil ho i v osmifinále poháru. Později však s Plzní v semifinálové sérii prohrál 0:3 na zápasy. Jediné letošní vzájemné měření vyhrál celek ze západočeské metropole o jedenáct branek 34:23.

Plzeňští v zimní přestávce posílili o navrátilce ze zahraničí, konkrétně o Milana Škvařila a Michala Tonara ml., nedávno navíc na západ Čech zamířil levoruký srbský házenkář Stefan Terzič, jenž v roce 2013 vyhrál v barvách německého Hamburgu házenkářskou Ligu mistrů.

„Plzeň je v současné době nejlepší klub v naší lize s ambicemi konkurovat i v Evropě. Důkazem toho je i jejich posílení v zimní přestávce. Musíme podat výkon na hranici našich možností, abychom ji potrápili,“ uznává sílu soupeře Machalický.

Za týden do Brna i s fanoušky

I vedení jičínského klubu ví, o co se v posledních zápasech základní části hraje. Proto na příští týden organizuje výjezd diváků na důležité utkání v Brně, kde se může rozhodovat o postupu do vytouženého play off.

„Půjde o velmi důležitý souboj dvou týmů, které budou do posledních kol bojovat o postup. Věříme, že se budeme moci spolehnout na naše vynikající diváky, kteří nás poženou za vítězstvím,“ uvedl v tiskovém prohlášení druhý z jičínských koučů Aleš Babák. Utkání v Brně se hraje v sobotu 22. února od 17 hodin. Diváci by měli na jih Moravy cestovat společně s hráči a realizačním týmem. Odjezd je naplánován na 11:45 ze sportovního areálu V Lipkách.