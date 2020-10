Úspěšný Jičín. Vydržet na této vlně co nejdéle, přeje si kouč Mašát

I přesto, že po pěti odehraných zápasech, o jeden méně, než sehrály Kopřivnice a Karviná, jediné, které jsou v aktuální tabulce před nimi, mají o pouhý bodík méně než oba zmíněné týmy.

„Také se dá říct, že jsme pod ním,“ říká Mašát při připomínce dvou ztrát, „s Karvinou jsme prohráli o gól a s Duklou dostali vyrovnávací gól ze sedmičky, která se házela po uplynutí hrací doby.“

Avšak teď jste zase získali výhru poté, co jste dlouho prohrávali a vítěznou branku vstřelili až šest vteřin před koncem.

To je pravda, ale to jsme si asi trochu způsobili sami.

Jak to myslíte?

Nevyšel nám úvod zápasu, neproměnili jsme nějakých šest jasných šancí včetně sedmičky a brzy jsme o hodně prohrávali.

Co vám pomohlo k tomu, že jste tuto ztrátu dokázali vymazat a nakonec i vyhrát?

Určitě bylo dobře, že se nám do poločasu podařilo snížit na rozdíl čtyř branek, tohle zkorigování bylo dost důležité. Pak jsme si k tomu o přestávce něco řekli a po ní jsme záhy vyrovnali.

Nebyl špatný začátek způsoben i tím, že soupeř byl po nucené koronavirové pauze hodně nažhavený, a naopak u vás mohl vzniknout pocit, že soupeře v takovém rozpoložení by se dalo porazit?

Bavili jsme se o tom před zápasem, ale spíš to asi opravdu bylo tím, že jsme v úvodu neproměňovali a pak museli dotahovat.



Po vašem vyrovnání se skóre už jen přelévalo, nikdo si nevytvořil větší náskok. Vy jste rozhodli až v závěru, a to krátce poté, co jste si vzali oddechový čas. Při něm se zrodil plán na vítěznou trefu, kterou střelou z poměrně velké dálky zařídil Ondřej Šulc?

Spíš jsme chtěli kluky trochu uklidnit. Už jsme chvíli nedali gól, navíc jsme šli do přesilovky. Něco jsme si k tomu řekli a je dobře, že to kapitán a nejzkušenější hráč vzal takhle na sebe.



Díky tomu se držíte v popředí tabulky a to je zatím opravdu asi víc, než s čím jste počítali. Čemu to přičítáte?

Těší nás, že se stále držíme na vlně z přípravy. Tam se nám také dařilo vyrovnat či vyhrát zápasy, v nichž jsme prohrávali. Dodalo nám to potřebné sebevědomí. I když ne vždy z toho teď byla výhra, to, že se do zápasu dokážeme vrátit, je pro nás cenné. A také to, že nám v tom pomáhají i mladí, třeba křídelník Thorovský střílel branky, kterými jsme se na soupeře dotáhli.

Mění se nějak plány, které před sezonou byly zaměřeny hlavně na postup do play off?

Takhle vůbec neuvažujeme. Byl bych rád, kdybychom na podobné vlně vydrželi co nejdéle. Beru to tak, že naše schopnost uspět v zápase, v němž prohráváme, nemusí trvat věčně, navíc to stojí hodně sil.