Jičínští házenkáři štědří nebyli, vánoční dárek pro Veselí se nekonal

Výhra 26:25 je o to cennější, že při letošním rozložení sil byli hosté favoritem, protože na rozdíl od domácích se pohybují v horních patrech tabulky a s postupem do play off by neměli mít problémy.



„Jsem moc rád, že jsme to dokázali, protože jsme si uvědomovali kvality spojek Nového Veselí a jejich skvělé spolupráce s pivotem. Na to jsme museli najít odpověď, což se nám podařilo,“ poznamenal trenér Jičína Petr Mašát.

Jičínští si pátou výhrou v sezoně výrazně vylepšili svoji pozici v boji o postup do play off, posunuli se totiž na sedmou příčku. Vyhráno ale zdaleka ještě nemají, protože hned tři týmy za ním - Lovosice, Hranice a KP Brno - ztrácejí jediný bod, pouze dva z této čtveřice si na konci sezony play off zahrají, zbývající dva čekají duely ve skupině o záchranu.

Jičín si může do nového roku vzít ještě lepší pozici v případě, že uspěje v sobotu v Kopřivnici, poté bude extraliga pokračovat před polovinou února poté, co skončí mistrovství Evropy, na kterém bude hrát i česká reprezentace.

Nové Veselí sice bylo v Jičíně favoritem, ve prospěch domácích ale mluvil program soupeře. Hlavně kvůli středečnímu semifinále Českého poháru, v němž Nové Veselí porazilo Plzeň a postoupilo poprvé v historii do finále.

„Samozřejmě jsme věděli, jaký náročný program má tým Veselí. Sázeli jsme na to a jsem moc rád, že jsme Veselí nedali další dárek k Vánocům. Řekli jsme si, že urveme body za každou cenu,“ poznamenal Mašát.

Úvod zápasu patřil domácím, kteří si rychle vytvořili dvoubrankový náskok. Úsek od 15. do 25. minuty ale patřil hostům, kteří se zejména skvělým výkonem Sekuliče, dostali do čtyřbrankového vedení. Domácí zabojovali a dokázali snížit stav utkání na poločasových 14:16.

Po první půli, kterou lépe odehráli hosté, přišla druhá, ve které byl takticky lepším týmem Jičín. Jeho hráči bleskově stáhli vedení Nového Veselí a skóre utkání otočili ve svůj prospěch. V momentě, kdy měli hosté možnost vyrovnání, neproměnili své šance a dělali mnoho technických chyb. V závěru zápasu si tak Jičínští udržovali drobný náskok a utkání dotáhli do vítězného konce.

„Doufám, že nám naleje sebevědomí do dalšího utkání v Kopřivnici, kde máme zkušenost s tím, jak tam chutná vítězství. Věřím, že kluci načerpali sebevědomí a že tam vyhrajeme,“ uvedl Mašát.