Proti poslednímu. Maloměřice nemají co ztratit, myslí si v Jičíně

„Maloměřice sice v dosavadním průběhu sezony nezískaly ani bod, ale neznamená to, že nás čeká jednoduché utkání. Podle mého názoru Brněnští k nám pojedou s pocitem, že nemají co ztratit,“ uvedl například jičínský křídelník Tomáš Kolc.

Jičín se po loňském úspěšném konečném čtvrtém místě zatím v tabulce pohybuje v jejích nižších patrech. Před dnešním zápasem 10. kola mu s pěti body patří až 10. místo, tedy mimo osmičku, která si na konci sezony zahraje play off.

Už po dnešku to ale může být jinak, druhý brněnský tým Handball totiž má na devátém místě náskok jediného bodu, stejně na tom jsou i osmé Lovosice. „Musíme před domácími fanoušky předvést stoprocentně koncentrovaný výkon od první do poslední minuty. Věřím, že se nám to podaří a že si do tabulky připíšeme potřebné dva body,“ poznamenal jičínský hráč.

Východočeský tým na tom mohl být lépe, jenomže před týdnem prohrál v Lovosicích a v tabulce je pustil před sebe. Nastřílel sice 27 branek, což je velmi slušné, ale ještě o tři víc dostal.

„Z našeho produktivního postupného útoku, který nás v poslední době trápil, mám radost. Naopak obrana nefungovala tak, jak bych si představoval, hlavně v soubojích jeden na jednoho nás domácí přehrávali,“ komentoval výkon týmu v minulém utkání trenér Jičína Petr Mašát.

Dnešní extraligové utkání Jičína s brněnskými Maloměřicemi začne v 18 hodin. Příští týden Jičín zápasem na hřišti předposledního Frýdku-Místku zakončí první polovinu základní části.