Nevydařený závěr komplikuje házenkářům Jičína plán na play off

Možná i tenhle fakt domácí borce, kteří v té chvíli útočili na třetí extraligovou výhru za sebou, v tomto důležitém zápase přibrzdil. Výrazně, do jeho konce totiž už nedali ani jediný gól a soupeř z Lovosic toho využil.

Pěti góly skóre otočil a odvezl si dva body za výhru 28:25. Prim v tom hrál, stejně jako celý zápas, lovosický Motl, autor 12 branek. „Velké zklamání, téměř celý zápas jsme vedli. Měli jsme možnosti zápas zlomit dříve na svou stranu, ale bohužel se tak nestalo. Koncovku utkání jsme vůbec nezvládli, pasáž od 53. minuty jsme prohráli 0:5. Nedokázali jsme reagovat na soupeřovy góly,“ uvedl trenér Jičína Petr Mašát, „opticky to byl vlastně úplně stejný zápas, jaký jsme sehráli v Lovosicích.“

Jičín tak místo toho, aby svého soupeře dotáhl na rozdíl jediného bodu, na něj čtyři kola před koncem ztrácí bodů pět. Oba týmy jsou ale i dál v tabulce za sebou, Lovosicím patří čtvrtá příčka, Jičínu pátá.

Jenomže zatímco Lovosice už mají postup do play off prakticky jistý, na Jičín čeká ještě těžká práce. Už také proto, že k dalšímu zápasu se Jičínští vydají do Frýdku-Místku, který je v tabulce se stejným bodovým ziskem hned za nimi. Jičín má nyní na devátou Kopřivnici, která je jako první mimo play off, náskok čtyř bodů.