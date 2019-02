Jičínští házenkáři hostí posledního, jenž posílil a jaro zahájil výhrou

I proto od sobotní domácí premiéry jejich fanoušci čekají, že na jejich postavení v tabulce výsledek zápasu nic nezmění, do Jičína totiž k prvnímu zápasu roku 2019 přijede Litovel, poslední tým tabulky.

Jenomže brát tento zápas na lehkou váhu by se Jičínským nemuselo vyplatit. Hlavní důvod? Litovel totiž přes zimní přestávku posílila a výsledek se dostavil. Před týdnem porazila Lovosice a zažila to, co za celý podzim ani jednou.

„Zápas rozhodně nemůžeme podcenit. Litovel dokázala potrápit hodně soupeřů na domácí palubovce, navíc teď vyhráli a nyní si budou věřit i na nás. Ale pokud se my budeme stoprocentně koncentrovat a bude nám dobře fungovat obrana, tak máme šanci získat dva body,“ uvedl jičínský brankář David Machalický.

Pomoct Jičínu může i fakt, že si soupeř jeho sílu, zvlášť v domácím prostředí, uvědomuje. „V domácím prostředí je takřka k neporažení,“ uvedl asistent litovelského kouče Květoslav Kuba, „navíc celý týden bojujeme s nemocemi, a tak určitě nebude moci nastoupit Tomáš Hanák a u ostatních je to ještě otevřené.“

Sobotní utkání mezí Jičínem a Litovlí začne v 18 hodin.