Jičín tápal, v závěru ale kraloval: Dokázali jsme se vzpamatovat

Ještě v polovině druhé půle totiž bylo skóre vyrovnané 23:23. „Tři čtvrtě zápasu jsme nebyli schopni se koncentrovat, tím pádem se do zápasu dostat,“ uvedl Ondřej Šulc, jeden z dvojice trenérů jičínského družstva.

Jičínští v nové sezoně zatím splňují předpoklady, které do nich odborníci vkládali. Se soupeři, o kterých se předpokládá, že budou v tabulce hodně nahoře, sice prohrávali, ale ve všech zápasech měli hodně světlé momenty.

S Karvinou z toho byla porážka o čtyři branky, s Plzní dokonce jen o tři, v Brně sice vyšším rozdílem, ale po poločase, který vyhráli.

I proto si od utkání s Hranicemi oprávněně slibovali, že mají reálnou naději na druhou výhru sezony. První získali už ve 2. kole rovněž na domácí palubovce, kde vysoko přestříleli brněnské Maloměřice. Tentokrát to výsledkově dopadlo podobně, byť to tomu ještě patnáct minut před koncem moc nenasvědčovalo.

„Vstup do utkání se nám absolutně nepovedl. Na trénincích před zápasem jsme se připravovali na tuhle hru a věděli jsme, co nás čeká. Bohužel jsme to v obraně nezvládli,“ konstatoval Šulc.

O to příjemněji on i tým přijímali závěrečnou čtvrthodinu. V ní totiž Jičín inkasoval jen tři branky, zatímco sám jich nastřílel jedenáct. „Naše hra rozhodně nebyla taková, jakou jsme chtěli předvést a na jakou jsme se primárně celý týden připravovali. Naštěstí jsme se dokázali vzpamatovat,“ uvedl Daniel Doškář, jeden z hráčů, kteří se o to výrazně zasloužili.

Za posledních patnáct minut vstřelil svých pět branek ze šesti a pasoval se do role druhého nejlepšího střelce vítězů, lepší byl s jedenácti brankami jen Jiří Dolejší.

„Ve druhém poločase výborně zahrál Dan Doškář, který nekompromisně pálil z dálky. V bráně nás podržel Dan Grabemann, skvělý druhý poločas zahrál i Jiří Dolejší. Když se spojily tyto tři faktory a k tomu zlepšení obrany ve středu, tak z toho byly dva body za výhru,“ poznal Šulc.

Jičín se po výhře pohybuje na rozhraní postupu do play off, už ve středu ho čeká další zápas, vyrazí do Lovosic.