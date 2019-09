Kluci skvěle bránili, chválil kouč Jičína po remíze s vicemistry

K výbornému výsledku jim pomohla především kvalitní defenzíva, kterou mladý jičínský tým předváděl po celé utkání. „Jsem rád, že jsme dokázali reagovat na špatný výkon, který jsme předvedli na Dukle. Máme mladý a nezkušený mančaft a já jsem strašně rád, jak kluci bránili, jak si dokázali poradit s přesilovkami,“ hodnotil utkání spokojený trenér Jičína Petr Mašát.

Jeho svěřenci do utkání vstoupili nebojácně a rychle vedli, jenže byla to naopak Karviná, která dokázala první poločas o dvě branky vyhrát. To však Východočechy nepoložilo a hned po změně stran dokázali vývoj utkání překlopit na svoji stranu. Dokonce si v průběhu druhého poločasu vytvořili až třígólový náskok.

„Klasický zápas v Jičíně. Málo gólů, bojovnost, dobrá obrana a vyhecovanost. Z naší strany jsme předvedli špatný výkon. Zápas jsme měli jednoznačně vyhrát,“ uvedl zkušený gólman hostů Nemanja Marjanovič.

Jenže i přes pohledem hostů špatný výkon ukázala Karviná svoji sílu, utkání vyrovnala, a dokonce mohla i vyhrát. Deset vteřin před koncem totiž obrala domácí o míč a hnala se do útoku, pouze skvělý obraný zákrok jičínského hráče Jana Škaldy zachránil nakonec zaslouženou remízu.

„Zápas se mi nehodnotí dobře. Zahráli jsme jeden z nejhorších zápasů, co působím v Karviné. Z naší strany to byl strašný výkon, nejenom v přesilovkách, ale i ten začátek druhého poločasu byl hrozný. Snad i na tréninku dokážeme hrát lépe. Měli jsme v každém případě vyhrát, i když jsme z naší strany zahráli katastrofální zápas,“ nebral si servítky trenér Karviné Marek Michalisko.

Naopak Jičín ukázal, že se i s obměněným týmem může na domácí palubovce rovnat s nejlepšími. Navázat na dobrý výkon s Karvinou se pokusí už zítra od 17 hodin, kdy zavítá na palubovku Nového Veselí. To v posledním kole na palubovce Dukly Praha prohrálo pouze 28:30.