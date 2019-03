Respekt máme, ale šance jsou vyrovnané, zní z Jičína

Svěřenci trenéra Petra Mašáta nejsou v sérii hrané na tři vítězné zápasy žádnými outsidery, a to přes to, že Kopřivnice v základní části podávala výborné výkony a celkově skončila na třetím místě, zatímco Jičín byl šestý.

„O kvalitách soupeře víme, přesvědčili jsme se o nich v posledním vzájemném zápase, kdy nás Kopřivnice přejela. Do série tak vstupujeme s respektem, ale i s vědomím, že šance na postup jsou na obou stranách vyrovnané,“ říká kouč Jičína Mašát. Mírnou nevýhodou pro Ronal může být, že kvůli horšímu postavení v tabulce začíná na palubovce soupeře. Avšak v letošní sezoně Jičín na palubovce Kopřivnice už vyhrál.

„Mrzí mě, že jsme se neudrželi v elitní čtyřce, protože jsme na ni měli. O tom rozhodlo i nezvládnuté domácí utkání právě s Kopřivnicí, přesto si myslím, že série bude hodně vyrovnaná,“ věří Mašát.

Jičín se však musí výrazně zlepšit, v posledních zápasech základní části totiž nepodával dobré výkony. Důkazem toho je závěrečná remíza 30:30 s předposledním Brnem. „V čem byl problém, opravdu nevím, ale tyto výkony bohužel máme už delší dobu. V posledních zápasech základní části se nám příliš nedařilo,“ uvedl po konci základní části hráč Jičína David Krahulec.

Čtvrtfinále házenkářů program zápasů dnes v 18.00: Kopřivnice - Jičín

neděle v 18.00: Kopřivnice - Jičín

so 30. 3.: Jičín - Kopřivnice

případné další zápasy: ne 31. 3.: Jičín - Kopřivnice, so 6. 4.: Kopřivnice - Jičín

další čtvrtfinálové dvojice: Plzeň - Lovosice, Karviná - Frýdek-Místek, Nové Veselí - Dukla Praha

Avšak dodal, že si moravský tým do čtvrtfinále přál: „Nevím, jak ostatní, ale já jsem v Kopřivnici doufal, protože je to hratelný soupeř. Už jsme si to letos na jejich palubovce dokázali. Oni mají velmi mladý tým, pro nás by naopak měla hrát zkušenost.“ Jedním z důvodů může být nekompletnost kádru, kdy do některých zápasů nenastoupil klíčový hráč Ondřej Šulc. Ten by měl do play off zasáhnout, naopak mimo hru je kapitán Martin Bareš, což znamená citelné oslabení. Chybět budou i Jiří Drbohlav a Tomáš Kolc.

V Jičíně panuje spokojenost i s šestým místem po základní části. Tým, který před začátkem sezony sáhl k mírné obměně, dokázal bez větších problémů proklouznout do play off, což je na východě Čech každoroční cíl. „Několik zkušených hráčů před sezonou skončilo, nahradili je kluci, kteří přišli z první ligy, proto s šestým místem rozhodně panuje spokojenost. Jsem rád, že navíc dostali prostor i dorostenci, kteří nasbírali nějaké zkušenosti. Určitě v naší hře vidím progres,“ hodnotí složení týmu Mašát.

Hned úvodní dva duely na palubovce Kopřivnice hodně napoví, kam až Jičín v letošní sezoně může pomýšlet. Druhý se hraje zítra od 18 hodin. Série se do Jičína přesune příští týden. Jestli na jedno, nebo na dvě utkání, se teprve uvidí.