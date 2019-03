Jičín cítí šanci po letech hrát o medaili. Využije ji?

Východočeši totiž ve čtvrtfinálové sérii play off vybojovali na palubovce Kopřivnice cennou výhru a pokud by se jim povedlo vyhrát dvě domácí utkání, které se v Jičíně hrají o tomto víkendu, postoupili by do semifinále.

„Z Kopřivnice jsme si zaslouženě přivezli jedno vítězství, což byl i náš cíl. Podařilo se nám tak hodit za hlavu nepodařený závěr základní části,“ řekl hráč Jičína Libor Horut. Ronal v Kopřivnici vyhrál hned úvodní utkání (33:30), když podal velmi kvalitní výkon. Druhý duel si však po základní části třetí tým už utéct nenechal. Od samého začátku diktovali Moravané tempo a dokráčeli si pro jasné vítězství 36:24.

„Tlak diváků a naše neproměňování šancí byly hlavním důvodem jasné prohry, z toho se musíme poučit,“ uvedl trenér Jičína Petr Mašát. Teď bude mít východočeský tým v zádech skvělé publikum. A právě na podporu fanoušků chtějí v Jičíně spoléhat. Ti by měli do haly dorazit v červeném a společně vytvořit „červené peklo“, jako tomu bylo v mistrovské sezoně.

Čtvrtfinále házenkářů dosavadní výsledky - 1. zápas: Kopřivnice - Jičín 30:33, 2. zápas: Kopřivnice - Jičín 36:24

„Máme obrovskou chuť vyhrát a pevně věřím, že pokud předvedeme kvalitní týmový výkon, tak se nám to podaří. Všichni se také těšíme a spoléháme na fanoušky. Věříme, že nám pomůžou,“ dodal Horut.

Kopřivnice však rozhodně nedá svoji kůži lacino. Vzpomenout bude chtít na poslední vzájemné utkání se základní části, kdy v televizním utkání v Jičíně vyhrála. Bylo to po 15 letech! „Cílem jičínské mise bude uhrát minimálně jedno vítězství, abychom mohli vrátit sérii k rozhodujícímu pátému utkání do Kopřivnice. Všichni si moc přejeme postoupit do semifinále play off a uděláme pro to maximum,“ prohlásil trenér Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský.

První utkání je na programu už dnes od 19 hodin. Druhý duel se hraje v neděli od 18.00. Pokud jeden z týmů vyhraje dvakrát po sobě, postoupí do semifinále, pokud ne, uvidíme páté utkání na palubovce v Kopřivnici.