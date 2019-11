Odměna pro Jičínské za obrat ve Frýdku: Věděli jsme, o co jde

Házená

Zvětšit fotografii Momentka z duelu házenkářů Plzně a Jičína (červená) | foto: Milena Sojková, MAFRA

dnes 11:10

Po prvním poločase to sice vypadalo spíš na to, že to bude komplikované, ale ve druhém si po zásluze svým výkonem štěstěnu naklonili na svoji stranu. Házenkáři Jičína si díky tomu přivezli ze zápasu posledního kola první poloviny základní části extraligy z Frýdku-Místku vysokou výhru 27:21, byť na přestávku šli se ztrátou dvou branek (12:14).