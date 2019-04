Finále je pryč, jičínští házenkáři už vyhlížejí souboj o bronz

Skoro to vypadalo, jako by se v prvním poločase na hráčích Jičína podepsal nevydařený závěr druhého zápasu série.

Jen pro připomenutí, v něm na domácí palubovce Jičínští v poslední minutě nad Plzní vedli o dvě branky, jenomže soupeře nechali vyrovnat a v sedmičkovém rozstřelu padli. Místo vyrovnání série na 1:1 tak hosté z Plzně šli po domácí výhře 31:29 a „sedmičkové“ v Jičíně do vedení 2:0.

A v neděli dopoledne bylo v Plzni za chvíli jasné, že naděje na protažení série je pryč. Stačilo dvacet minut a Jičín ztrácel deset branek a z tohoto mizerného vstupu do utkání se již výsledkově neprobral.

„Nechci se vymlouvat, ale nějaký dopad to na kluky mělo, z hlavy jsme to úplně nedostali. Snažili jsme se do toho vstoupit aktivně a sebevědomě, jenže se to nepovedlo. Z osmi střel jediný gól, bez zákroku gólmana,“ uvedl trenér jičínského družstva Petr Mašát, rodilý Plzeňák.

Výtečné zákroky navíc předváděl domácí gólman Šmíd, ofenzivu skvěle dirigoval Stehlík, který k pěti trefám přidal i několik nezištných přihrávek pro pivoty.

„I za takovým jasným výsledkem se skrývá hodně práce. Kluci bezvadně bránili, od všech to byl koncentrovaný výkon. Všichni jsme měli jasno v tom, že do Jičína už se nám podruhé nechce,“ řekl trenér Plzně Michal Tonar.

O přestávce bylo prakticky rozhodnuto, Jičín totiž po dvou gólech v úvodních dvaceti minutách přidal do pauzy jen čtyři a byť byl druhý poločas vyrovnaný podobně jako předcházející dvě utkání, favorit si nenechal nabídnutou příležitost vzít.

„Postup si Plzeň zasloužila, my jsme měli na to, aby série byla více dramatická. Je mi líto, že jsme ji ještě nedostali znovu k nám do Jičína,“ mrzelo jičínského trenéra, jenž hned po zápase společně se svými hráči začal spřádat plány, jak sezonu zakončit medailí. Proti bude pražská Dukla, těžký soupeř, na který si ale Jičín v posledních sezonách docela věří.

„Jičín hrál semifinále vůbec poprvé a řekli jsme si už před ním, že chceme medaili. To znamená jednu ze sérií vyhrát. S Plzní se to nepovedlo, teď se musíme dát dohromady a kluci hned po zápase v kabině mluvili o tom, že medaili chceme. S Duklou jsme sehráli vyrovnané zápasy, budeme se snažit fyzicky a psychicky připravit. Věřím, že na Duklu máme,“ uvedl jičínský kouč.