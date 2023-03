Na mistra! Play off je jako bronzová medaile, zní z Jičína

„Dostat se do play off je pro nás něco jako získat bronzovou medaili,“ říká trenér jičínských házenkářů Petr Mašát po skvělém závěru základní části, který se týmu povedl.

Přinesl téměř shakespearovské drama, o jehož šťastném konci rozhodla jediná branka, jež padla v posledním zápase základní části. Vstřelil ji v utkání s Frýdkem-Místkem Jakub Kastner pět vteřin před koncem, Jičín díky ní o jediný gól vyhrál. Přitom jenom vítězství jej posouvalo do play off.

„Vypadá to, že to bylo krásně naplánované a že to dokonale vyšlo do detailu. Asi to tak nebylo, ale dopadlo to ideálně,“ uvažoval o tom, co rozhodovalo o tom, zda Jičín postoupí do play off, či zda na něj v závěru sezony budou čekat utkání ve skupině o záchranu.

Podle trenéra se hráčům povedlo ve vypjatém zápase s Frýdkem-Místkem realizovat přesně to, na čem se s nimi se svým asistentem dohodli. Dvanáct vteřin před koncem si totiž Jičín vzal oddechový čas, po něm rozehrál akci, na jejímž konci byla přesná Kastnerova střela: „Vzal to na sebe a trefil to přesně.“

Nejen díky této trefě, ale také díky závěru základní části, v němž Jičín získal v sedmi zápasech 12 bodů, tedy stejně jako v předcházejících sedmnácti, se posunul dokonce na šestou příčku mezi českými družstvy. „Pro mě je to odměna, protože papírově, vzhledem k tomu, jaké mají kluby kolem nás možnosti, do play off nepatříme. Loni se nám to o jeden zápas nepovedlo, letos ano, o to víc si toho vážím,“ uvedl kouč.

Jičínští trenéři Petr Mašát (zády vpravo) a Aleš Babák udílejí v extraligovém zápase pokyny hráčům.

Odměnou tak nyní bude čtvrtfinálová série s Karvinou, obhájcem titulu, která na hřišti úřadujících šampionů začne už ve středu vpodvečer (18.30).

„Nejen do tohoto prvního zápasu můžeme jít s čistou hlavou. Možná jen jen škoda, že už to je hned nyní, protože nemáme moc času postupovou euforii si užít,“ komentoval Mašát program čtvrtfinále, jehož už dnešní start místo víkendového si vyžádala účast soupeře v evropském poháru.

Druhý zápas série na tři vítězství se hraje přesně za týden opět v Karviné, pak se série přesune do Jičína, podle vývoje na jeden nebo na dva duely. A cíl proti favoritovi? Na začátku jasný. „Chceme našim divákům dopřát v Jičíně dva zápasy,“ zdůrazňuje kouč.