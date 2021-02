Ani potřetí doma ne, leden zůstal pro jičínské házenkáře bez výhry

„Nezvládli jsme začátek utkání, kdy jsme neproměňovali šance. Díky tomu jsme neuvěřitelně znervózněli,“ uvedl ke třetí porážce v roce 2021 trenér jičínského družstva Petr Mašát.

Jičín tak po vydařeném podzimu sice stále ještě drží pozici mezi osmi nejlepšími, kteří by si měli zahrát play off, ale ve vyrovnané tabulce jim tři porážky v řadě hned dvakrát ublížily. Jednak se jim přední příčky tabulky vzdálily, jednak na ně dotírají týmy, které jsou za nimi a které je mohou z play off vyšoupnout.

Jičínu vůbec nevyšla, s výjimkou závěru, první půle. Nestřílel góly a náskok soupeře narůstal, pět minut před poločasem domácí prohrávali o osm branek (4:12).

„Bohužel nám chyběla zkušenost hráčů a odpovědnost, kterou na sebe většinou bere Ondra Šulc,“ poznamenal Mašát, „Frýdek toho využil a my jsme mu utkání odevzdali už v prvních patnácti minutách, po přestávce si soupeř náskok zkušeně už jen pohlídal.“

Vedle Šulce Jičínu tentokrát chyběl i Kastner, další ze zkušených.

Šanci znovu se přiblížit spíše horním příčkám tabulky bude mít aktuálně sedmý Jičín tento týden hned dvakrát, už pozítří vyrazí na hřiště devátých Hranic, v sobotu naopak do Jičína přijede Zubří, které je v tabulce hned před ním.