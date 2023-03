Jičínská euforie, postup pět vteřin před koncem! Kopřivnice má smůlu

Ve hře byl pro obě družstva buď postup do play off, nebo pád do skupiny o záchranu, méně pravděpodobný u hostů. Jičínští potřebovali vyhrát, aby měli šanci zakončit skvělou jízdu posledních týdnů už nečekaným postupem mezi osm vyvolených. Pomoci jim k tomu ale musel souběh výsledků dalších, souběžně hraných zápasů.

Dvanáct vteřin před koncem hosté v dramatické bitvě vyrovnali na 27:27. V té chvíli jim vzhledem k průběžným stavům zápasů KP Brno – Nové Veselí a Kopřivnice – Plzeň chyběl k postupu vítězný gól.

Než do oněch posledních vteřin hráči Jičína vstoupili, vzal si jejich trenér Petr Mašát oddechový čas. A po něm to přišlo!

Trenéry vymyšlený útok přinesl zakončení k Jakubu Kastnerovi, který dal gól. Do konce infarktového zápasu, což bylo podpořeno právě i sledováním vývoje již zmíněných dalších zápasů, chybělo pouhých pět vteřin. Po střechu zaplněná hala, v níž se tísnilo téměř osm stovek fanoušků, většinou oděných v modrém, jak si to tým do postupové bitvy přál, začala prožívat zaslouženou euforii.

A zároveň se mohla těšit na play off, do kterého mezi českými družstvy nakonec šestý vstoupí už ve středu na hřišti soupeře. Budou jimi obhájci titulu z Karviné, kde se bude hrát ve čtvrtek i druhý zápas, do Jičína se série na tři vítězství přestěhuje o prvním dubnovém víkendu. Určitě se tam bude hrát v sobotu 1. dubna, a pokud nebude rozhodnuto, tak i o den později. Případné páté utkání by se hrálo v Karviné ve středu 5. dubna.

Jičín půjde do play off s výbornou aktuální formou, z posledních sedmi utkání jich šest vyhrál a získal v nich stejný počet bodů jako v předcházejících 17 zápasech.