Po důležitých výhrách přijede Dukla. Jičín zkusí překvapit

„Čeká nás těžký soupeř, jehož sebevědomí bude jistě posíleno postupem do dalšího kola evropského poháru. I vzhledem k postavení obou týmů v tabulce bude Dukla v utkání jasným favoritem,“ je si vědom kvality soupeře hráč jičínského Ronalu Jiří Groh.

Východočeši však po dvou výhrách, nejprve nad Maloměřicemi (33:21) a minulý týden ve Frýdku-Místku (27:21), mohou do utkání vstupovat sebevědomě. Dvě výhry je totiž posunuly na sedmé místo tabulky, které zaručuje postup do play off. „Pokusíme se na utkání co nejlépe připravit a budeme chtít potvrdit slova moudrých mužů ze severní Moravy o tom, že z Jičína se body vozí velice těžko,“ dodal odhodlaně Groh.

Proti Jičínským však bude stát velká kvalita. Dukla bojuje o přední příčky tabulky. Navíc se jí daří i v Challenge Cupu, kde naposledy vyhrála 21:20 v Gračanici a postoupila do osmifinále soutěže.

První vzájemný duel hned v prvním kole vyhrála nad Jičínem jasně 29:16. „Rádi bychom zabojovali o další body do tabulky, protože se chceme udržet na medailových pozicích. Uvidíme, jak na nás zapůsobí náročné cestování a kumulace zápasů ve třech soutěžích, ve kterých hrajeme,“ řekl před dnešním duelem trenér Dukly Praha Daniel Čurda.