Vyšperkuje Jičín sezonu cenným kovem? Házenkáři Dukly jsou proti

Dva v sezoně takhle vyrovnané týmy byste hledali jen těžko. Nejenže po základní části skončily těsně za sebou, ale jejich vzájemné duely v sezoně byly nesmírně vyrovnané. Obě vzájemná střetnutí Dukly a jičínského Ronalu v základní části skončila těsným výsledkem 22:23. Nejprve se na začátku sezony v Jičíně radovala Dukla, v polovině prosince Jičín Pražanům porážku oplatil, když si odvezl výhru z jejich palubovky.

„S Duklou jsme tuto sezonu odehráli dva vyrovnané zápasy, dokonce se stejným skóre. Že můžeme porazit každého, jsme si dokázali v sérii s Kopřivnicí a nakonec i v sérii s Plzní, kde jsme byli ve dvou případech hodně blízko vítězství,“ říká gólman Jičína David Machalický, který připomněl i semifinálovou sérii s vítězem základní části Plzní. V ní jeho tým sice prohrál 0:3 na zápasy, ale svoji kůži rozhodně lacino nedal, především v domácím zápase byl vítězství velmi blízko.

Pražané v semifinále nestačili na obhájce titulu

Dukla absolvovala téměř shodnou sérii s Karvinou, také ona prohrála 0:3 na zápasy, ale ani ona se za předvedené výkony stydět nemusela, o vítězství v ní rozhodovaly maličkosti.

Série o extraligový bronz 1. zápas

11. května,19.00: Dukla - Jičín 2. zápas

15. května, 19.00: Jičín - Dukla 3. zápas

19. května, 19.00: Dukla - Jičín Případný 4. zápas

22. května, 17:00: Jičín - Dukla Případný 5. zápas

26. května: Dukla Praha - Jičín Fakta Jičín skončil v základní části na šestém místě, Dukla byla pátá.

Oba týmy se v loňském roce utkaly v souboji o konečné páté místo, to vybojovala Dukla.

Oba vzájemné zápasy v letošní sezoně skončily výsledkem 23:22 pro hostující tým.

„Věřím, že se nám povede překonat zklamání z vyřazení v semifinále a navázat na dva poslední duely s Karvinou, kdy jsme předvedli velmi dobrý výkon. Jičín je těžký soupeř. Letos předvedl výborný rok, oba naše zápasy v základní části byly velmi vyrovnané, takže čekám těžký boj,“ myslí si před startem série o bronz, která se hraje také na tři vítězné zápasy, trenér Dukly Praha Daniel Čurda.

Jeho tým přitom v základní části neprožíval ideální období, to když se ve vyrovnané tabulce nacházel i pod postupovými pozicemi do play off. Jenže v závěru už připomínal tu starou dobrou Duklu.

„V boji o bronzové medaile nás čeká gigant české klubové házené. Dukla je soupeř, který má každý rok jen ty nejvyšší ambice. Soupeř, jehož forma měla během sezony stoupající tendenci. K dukelským máme zdravý respekt a jsme si vědomi jejich nejenom silných, ale i slabých stránek,“ říká před prvním zápasem trenér Jičína Petr Mašát.

Repríza loňského boje o konečné umístění

Série o bronz bude reprízou loňského souboje o páté místo. Tenkrát se z vítězství radovala Dukla, která dokázala přehrát Jičín doma i na jeho palubovce. A právě výhoda domácího prostředí by měla hrát v souboji o třetí místo výraznou roli.

„My bude muset sebrat zbytky sil a na hřišti nechat úplně vše. O to žádám i naše fanoušky, aby bojovali společně s námi. Společně máme na dosah ohromný úspěch, který si dle mého názoru zasloužíme,“ dodává Machalický.

Na východ Čech se série přesune ve středu, kdy se bude hrát stejně jako v Praze od 19 hodin.