Musíme se vyvarovat chyb z minula, varuje jičínský kapitán Šulc

Házená

Zvětšit fotografii Ondřej Šulc | foto: Karolína Machalická

dnes 11:55

Dalo by se říct, že házenkáře Jičína čeká v rámci 19. kola extraligy zápas roku! Tým trenéra Petra Mašáta totiž v sobotu v 17 hodin nastoupí na palubovce Brna, kde nutně potřebuje bodovat, aby i nadále živil naděje na postup do play off. Ronalu patří deváté místo, když na osmé Hranice, které drží poslední postupové, ztrácí jeden bod.

Naopak před desátým Brnem má jednobodový náskok. „Utkání na palubovce Brna bude jedno z nejdůležitějších vzhledem k tomu, že náš cíl je postoupit do play off. Stejný cíl má jistě i Brno, které nám rozhodně nedá nic zadarmo. Nás tak čeká nesmírně těžký zápas,“ uvedl kapitán Jičína Ondřej Šulc.

Do jihomoravské metropole by s týmem měli odcestovat i fanoušci, kteří mohou hrát výraznou roli. První vzájemný zápas letošní sezony dopadl lépe pro Východočechy, kteří na domácí palubovce vyhráli 21:20, teď se to pokusí zopakovat. „Pokud chceme bodovat, musíme se vyvarovat chyb, kterých jsme se dopustili v předešlých utkáních, a to zejména v zakončení. Musíme předvést koncentrovaný výkon na hranici našich možností. Pokud se nám podaří prosadit se v koncovce, obrana bude fungovat a gólmani opět předvedou skvělý výkon, mohli bychom pomýšlet na úspěch,“ myslí si Šulc. Pikantní duel to bude pro Libora Horuta, který ještě loni získal čtvrté místo v extralize s Jičínem, teď však hraje v dresu Brna.