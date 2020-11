Trénink online, studium online. Snad házená online nebude, směje se Trkovský

„Mám monokl, zašitou tržnou ránu. K házené to patří. Nic vážného. Dal jsem si den volno a už zase šlapu,“ zubil se reprezentant Trkovský, který se trknul hlavou s Lukášem Malým. „Srazili jsme se při rozcvičce. A já to odnesl víc než on, Lukáš má jen jeden steh.“

Házená vyhlíží schválení výjimky na restart extraligy, už o víkendu by chtěla přepnout do zápasového módu. Pauza byla už dlouhá. „Nejvíc jsem to pociťoval na střelbě. Neměla takovou razanci a góly mi nepadaly tak, jak bych si představoval. A v herních situacích si ještě nevěřím jako v normálním režimu,“ líčí Trkovský. „Na starších hráčích, jako jsou Jirka Motl nebo Max Jonsson, pauza vidět nebyla, na mě ano. Během osmi tréninků jsem se do toho dostal.“

V hale už trénují Lovosice stejně jako ostatní týden. „Tři neděle předtím jsme do ní nesměli, a když se zavřely posilovny, bylo těžší doma udržet sílu. Naštěstí kondiční trenér Kuba Jirgle nám chystal online tréninky. Streamoval hodinku denně cvičení na Facebooku a my se připojili, koukali jsme na něj živě a dělali, co on. Kontrolovat nás nemohl, protože nás neviděl, ale nepodváděl jsem, naopak jsem si přidával. Je srandovní cvičit online, ještě jsem to nezažil,“ žasnul Trkovský, s 29 góly pátý nejlepší střelec extraligy. „Venku jsem běhal, jezdil na kole, chodil na procházky. Jen s míčem to moc nešlo.“

Vedle online tréninku měl gymnazista, který je ve čtvrťáku, i online studium. „Což mi vyhovuje, stihnu dopolední tréninky a pak to doháním vleže. Snad ale zápasy online nebudou, to se nedá,“ směje se. „I když zrovna vyšla i nějaká počítačová hra. Ale tak dobrá jako fotbal nebo basketbal není.“

Mužstva před zápasy čeká testování na koronavir a lovosičtí Lovci mají výhodu, že většina už jich nemoc prodělala. Na odběry půjdou jen dva hráči a dva členové realizačního týmu.

„Já už covid měl, bohužel jsme se nakazili skoro všichni. Na druhou stranu to je dobře, protože ušetříme za testy, takže pro klub je to finančně dobrá varianta,“ podotýká Trkovský. „Snad už v sobotu budeme se Zubřím hrát. Zápasy nám chybí a na restart se těšíme.“