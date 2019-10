Knedlíková po rekordu Györu: Nikoho nešetříme. Ani Most

V chomutovské aréně to byl nářez. Györ, vítěz posledních tří ročníků, trhnul dva klubové rekordy v Lize mistryň. Nasázel nejvíc gólů v jednom zápase, i rozdíl 25 branek je jeho maximem. „Dařilo se nám držet svoji hru po celý čas. Ne vždy to půjde takhle dobře, taky míváme hluchá místa, nejsme roboti, jsme lidi,“ přesvědčovala Knedlíková, byť proti nováčkovi šlo o strojový výkon.

Jana Knedlíková v dresu Györu po utkání Ligy mistryň v Mostu.

Pravé křídlo v neděli nastřílelo Andělům tři góly a výkon domácích ocenilo. „Most předvedl velmi rychlou házenou, což bylo velkým překvapením, jen holky udělaly trošku víc chyb,“ viděla 30letá Češka, která s Györem má tři primáty z Ligy mistryň. „Györ je splněný sen, užívám si každou chvilku. Pamatuju doby, kdy jsem tyhle hráčky sledovala v televizi a skoro jsem neměla šanci je potkat. Teď s nimi hraji za jeden tým, to je něco úžasného!“

Úžasné pro ni bylo i to, že v rámci nejprestižnější soutěže zavítala do své domoviny. Dřív nemyslitelné. „Postup Mostu mě mile překvapil. A co jsme v aréně viděly, tak to ještě v české házené vidět nebylo. Snad jí to pomůže, byla to úžasná reklama,“ kochala se spolu s 2 784 fanoušky.

Třísethlavý zelený kotel Györu pumpoval atmosféru. „Jezdí s námi všude, i do Ruska, Švédska, Norska. Vždy máme takový zástup fanoušků, toho si vážíme,“ děkuje exslávistka, někdejší rivalka Andělů v české lize. „Doufám, že u nás na Most přijde plná hala, ať si to holky zažijí na vlastní kůži. Mají šanci postoupit, držím jim palce. A my chceme prvenství obhájit. Ale jsou soupeřky, které nás potrápí.“ Potrápí, to ano. A porazí? Už dva roky to nikdo nedokázal.