Plzeňský házenkář Stehlík: Je to jen jedna výhra, potřebujeme tři

V úvodním zápase čtvrtfinálové série s Lovosicemi byl 33letý bývalý český reprezentant se sedmi góly nejlepším střelcem zápasu a radoval se s týmem z jasné výhry 34:24.

Rychle získaný náskok, nakonec výhra o deset branek. Byl to pro vás ideální scénář?

Můžeme to tak říkat. Škoda jen závěru druhé půle, kdy soupeř trochu zkorigoval skóre. Možná to mohlo být i o víc. Ale je výborné, že jsme ten první krok ve čtvrtfinále udělali takhle rázně.

První přesné trefy zápasu byly z vaší levé ruky, snažil jste se to v úvodu brát na sebe?

To ne, prostě jsme ty situace takhle dohráli na mě. Žádný záměr. Rozhodující stejně dneska byla naše výborná defenziva v úvodu zápasu.

Za jasného stavu mohl trenér Tonar některé opory, včetně vás, nechat ve druhé půli na lavičce. Uvítal jste to, když se hned druhý den hraje další zápas?

Může se to hodit, únava se určitě bude stupňovat. Navíc nebylo potřeba riskovat, mohlo přijít i nějaké zranění.

I na úkor toho, že výsledek nebyl až tolik výrazný?

Ono je v podstatě jedno, kolik vyhrajete. Počítají se jen vítězství, klidně jenom o gól. Pořád je to jenom jedna výhra, potřebujeme tři. Nějak bych to nepřeceňoval.

Čekáte, že Lovosice budou hrát v pondělí výrazně jinak?

Je fakt, že když už byl zápas zlomený, prostřídali sestavu. Nechali hrát spíš mladší kluky. V pondělí určitě zase nasadí ty zkušenější.

Budete vy něco měnit?

Musíme k zápasu přistoupit stejně zodpovědně. Není potřeba měnit věci, které fungují, ale máme připravené i další varianty. Uvidíme podle vývoje zápasu.