Musíme se držet naší hry a být produktivní, říká Stehlík před čtvrtým finále

Čtvrté finále začíná v hale Baníku v 17 hodin.

V neděli jste ukázali, že když už není kam couvnout, hrajete dobře. Karvinou jste předčili.

Myslím, že oproti předchozím dvěma zápasům jsme zlepšili koncovku. Dali jsme hodně gólů a chyb udělali méně. Celkově byl projev určitě lepší, teď to jen musíme přenést do dalšího zápasu v Karviné.

Má člověk v hlavě, že porážka znamená konec sezony?

Já moc ne. Do každého zápasu jdu s tím, abych se bavil, nemyslím na věci okolo. Soustředil jsem se především na to, abychom hráli věci, které máme nacvičené. Abychom byli disciplinovaní, zbytečně nevymýšleli něco navíc.

Ve třetím utkání jste se trefil sedmkrát, z toho několikrát nečekaně střelou z větší vzdálenosti. To bylo souhrou okolností?

Karviná si mě tolik nevšímá, nevysouvá se na mě tolik. Takže jsem měl více prostoru na střelu, proto jsem to párkrát vzal na sebe.

Když budeme počítat rozstřel ve druhém duelu, gólman Martin Galia chytil Talentu čtyři sedmimetrové hody v řadě. Až vy jste na něj v závěru utkání v Plzni vyzrál. Zlomili jste to?

To nevím, uvidí se. Jediné, co jsem si říkal, že určitě nebudu volit technickou střelu.

Emocí v sérii přibývá jak u trenérů, tak u hráčů. Je těžké udržet na hřišti chladnou hlavu?

No, někdy se prostě neudržíte. (úsměv) Ale to k tomu patří. Házená je agresivní sport plný kontaktů, rozhodují maličkosti. Někdy se cítíte trošku ukřivděně, ale to je spíš jen takové chvilkové.

V neděli se vám povedly vstupy do obou poločasů. Je to klíč k tomu, abyste uspěli i ve středu v Karviné?

Máme na ně, pokud se budeme držet naší hry a budeme proměňovat šance. Dokážeme je přehrát v útoku i vzadu ubránit. Musíme ovšem dělat věci na sto procent a být produktivní. Pak můžeme vyhrát i u nich. Ale samozřejmě je otázka, jak to bude vypadat.

Zase nemáte kam couvnout, musíte vyhrát...

Je důležité mít chladnou hlavu, hrát s rozmyslem. Uvidíme. Dáme do toho maximum a zápas ukáže, jak se nám bude dařit.