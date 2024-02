Šest gólů na zápas. Kopřivnický Polcar: Jsem rád, že důvěru splácím

„Doufám, že náskok udržím, což by bylo super,“ usmál se třiadvacetiletý Jan Polcar. „Ale bude to těžký zápas. Obávám se, že na góly nebude tolik prostoru.“

Na podzim jste ve Frýdku-Místku podlehli 29:42. Určitě jim budete vysokou porážku chtít vrátit.

To ano, a nejlépe úplně stejným rozdílem, ale jsme si vědomi síly Frýdku-Místku. Sice minule neodehráli dobré utkání, když doma prohráli s Novým Veselím (25:28), což budou chtít odčinit. My však chceme potvrdit venkovní výhru (v Novém Veselí 29:26) a zkusit se zase o něco přiblížit vyšším příčkám.

Jak vůbec vnímáte, že jste nejlepším střelcem extraligy?

Je to super vizitka, ale mám to stejně jako všichni ostatní – hlavní jsou výkony týmu. Jsem rád, že mám důvěru trenéra a že ji takto splácím góly a mužstvu se daří. Je bezva, že jsme pořád vpředu, protože výsledky týmu jsou pro mě přednější.

Každopádně zažíváte nejlepší sezonu v extralize z dosavadních čtyř. Navíc před touto jste po třech letech hostování do Kopřivnice přestoupil. Jak jste se v klubu ocitl, když jste z brněnského Tatranu Bohunice?

Úplně náhodou. U nás v Bohunicích byl seminář trenérů a my dorostenci jsme předváděli cvičení. Po něm si mě zavolal pan Poloz, který seminář vedl, a zeptal se, jestli bych nechtěl jít hrát někam výše. A za dva týdny mi náš trenér oznámil, že mi bude volat pan Veřmiřovský (někdejší trenér a předseda klubu – pozn. red.) z Kopřivnice. Zrodilo se to zničehonic.

Tehdy se Kopřivnice pohybovala na spodních příčkách extraligy. Nepomýšlel jste na klub, který hraje výše?

Přece jen z Bohunic do extraligy je sám o sobě velký skok. A za tři roky, co jsem v Kopřivnici hostoval, jsem toho hodně pochytil od trenéra Veřmiřovského. Slyšel jsem pak, že jsem mohl jít i do jiných celků, ale Kopřivnice byla nejlepší volba. Nejen kvůli vzdálenosti z Brna, ale i tím, že jsem tady měl větší prostor hrát.

V Brně, kde jsou dva extraligové kluby a z nich Handball má velké ambice, o vás nestáli?

Odtamtud se vůbec neozvali. Bral jsem Kopřivnici. A ve městě už i bydlím a pracuji.

Kde pracujete?

V tatrovce, to je tady taková klasika. Je to nejblíže. Nejprve jsem sice studoval na Ostravské univerzitě, ale přišel covid, tak to nějak nešlo skloubit, a jelikož bych se házenou neuživil, hledal jsem nějakou práci. A v Kopřivnici to je jasné – Tatra.

Určitě není snadné hrát vrcholově házenou, když hráči studují a mají svá zaměstnání.

Není to úplně jednoduché, ale je to tak. I když hrajeme extraligu, nejsme profesionální tým.

Přesto se vám tuto sezonu hodně daří. Čemu přičítáte ten vzestup?

Přišel trenér Tomáš Sklenák, který tomu vlil novou krev. K tomu si vše sedlo, i styl, který Tomáš chce, abychom hráli.

Jaké máte ambice?

Konečně se v play off poprat o postup ze čtvrtfinále, přejít přes ně, to je náš největší cíl.