Bumerang Landa je ve vedení Lovosic, dbát chce na výchovu mládeže

„Chceme kombinovat naše nadprůměrné odchovance a zároveň přitáhnout špičkové hráče, kteří družstvo doplní, okoření, jednorázově zvednou úroveň naší hry,“ předsevzal si Landa.

Jeho prvním úkolem bylo změnit organizaci klubu, který patří ke špičce ve výchově talentů. Pod prezidentem Lovců Vojtěchem Srbou, který jim šéfuje už devět let, jsou ve struktuře právě Landa, pak provozní ředitel Jan Heřmanovský, marketingová ředitelka Lucie Kantůrková a pokladník Pavel Haken.

„Nová struktura slouží k ochraně klubu pro případ, že by se něco stalo. Pokud by se Vojta v tuhle chvíli rozhodl, že v klubu z jakýchkoli důvodů skončí, nikdo by nevěděl, jak to chodí. A je naší povinností klub nějak rozvíjet a předat zase dál,“ osvětlil na webu Lovců navrátilec.

Ještě v minulé extraligové sezoně mužstvo koučoval s Romanem Jelínkem, ovšem kvůli vytížení v zaměstnání bankéře skončil. Teď je zpět.

„Mým snem, který bohužel nemohu naplnit, bylo trénovat a vychovávat mládežnické kategorie. Ale už jsem pochopil, že z časových důvodů tohle nedokážu. A myslím si, že v nové funkci jsem schopný tuhle stránku ovlivnit kompletněji než jen jako trenér jedné složky,“ cítí. Lovosický klub je jeho srdeční záležitostí, a tak chce pomoct alespoň jako funkcionář. „Tahle role má samozřejmě také svoje časové nároky, ale krása té pozice je taky v tom, že si ten čas můžu řídit sám. Jako trenér máte jasně dané, kdy musíte někde být,“ porovnal.

Dbát chce na výchovu mládeže, což je chlouba Lovců. „Chci vrátit Lovosice zpět do fáze, kdy jsme schopni si vychovávat svoje odchovance, jako tomu bylo dříve. Chci nastavit takové postupy, abychom každý rok dokázali takříkajíc vyplivnout tři čtyři hráče, kteří budou schopni se zapojit do áčka.“

Naposledy se to v Lovosicích prý povedlo s ročníkem 1996, z něhož se několik hráčů usadilo v prvním týmu. „U nás byl naprostý standard, že jsme dokázali vychovat brankáře, pivota, křídlo. Ale třeba dobrých osm let se nám tady nenarodila pořádná spojka,“ míní Landa.

Pod jeho velení spadá i trenérský štáb v čele s Romanem Jelínkem, koučem extraligového týmu.

„Vůbec jim nechci říkat, jak mají trénovat. Od toho tady vznikl koncept, který vytvořil Roman Jelínek. Určili jsme ho jako hlavního trenéra. Jeho práce je mimo jiné kontrolovat a bavit se s trenéry o tom, jestli se dané věci daří plnit,“ líčí Landa. „Moje práce bude tlačit na jednotlivé trenéry složek, například mladší-starší žáci, aby se spolu častěji bavili. Já budu kontrolovat, jestli to tak je, jestli z toho především plynou nějaké výsledky, zda jsou hráči v námi požadované fyzické kondici, jestli umí to, co od nich požadujeme.“