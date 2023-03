Lovosický mladík Kupa před play off: Jsme nažhavení. Ať to cinkne!

V jaké náladě jdete do play off?

Naštěstí ve vítězné. V posledním kole jsme otočili zápas s Duklou, o přestávce byl v kabině vítr. Chtěli jsme diváky i sebe naladit na vyřazovací část. Jít do ní s prohrou by nebylo moc příjemné.

Máte 23 vítězství, za sezonu jste prohráli pouze třikrát.

Výsledky jsou dobré. I když prohráváme o čtyři pět gólů, jsme schopni skóre otáčet. V tom se ukazuje síla mančaftu. Když jsme loni ztráceli, nedokázali jsme to obracet. Zato teď pořád věříme. Máme silný kádr, zkušení hráči nám v tom pomáhají. A taky máme posty zdvojené; když někdo vypadne, zastoupí ho další. Vždyť ani jeden zápas jsme nehráli v plné sestavě. Je dobré vědět, že každého nahradíme.

A taky, že máte dravé mladí?

Troufám si říct, že i já s Trkovským jsme mladí, ale už máme zkušenosti. Tenhle tým má budoucnost.

Ukončíte už čekání na medaili?

Co jsme přišli do áčka, ještě se nám žádná medaile nepodařila. Na play off jsme nažhavení a doufáme, že to cinkne. V základní části jsme dokázali, že patříme mezi top trojku. A v play off chceme ukázat, že nejsme druzí jen náhodou.

Prohráli jste dvakrát s Plzní a jednou s mistrem Karvinou.

S Plzní poprvé na zimáku při otvíráku sezony, kdy jsme se ještě sehrávali, pak u nich gólem v poslední vteřině. Karvinou jsme doma dostali o osm gólů, nemáme se čeho bát. Dokázali jsme, že na špičku máme.

A taky jste trhli klubový rekord v základní části. Hřeje to?

Těší to moc! Párkrát v kabině padlo, že Jirka Motl to nezažil. Jsme rádi, že jsme mu mohli body takhle posbírat. Teď ještě tu medaili.