Po zimnici heroická výhra v čase 59:59. Jsem pyšný, řekl lovosický kouč

„Jsem pyšný, jak jsme to zvládli. I přesto, že jsme většinu zápasu prohrávali výrazným rozdílem, nikdo to nepoložil. Ukázalo se, jak strašně důležitý je věřit do poslední chvíle. Každý bojoval za toho svého kamaráda vedle. To tu strašně dlouho nebylo. Doufám, že nám to takhle dlouho vydrží,“ rozplýval se Jan Landa, jeden z trenérů lovosických Lovců.

Šlo o jejich první zápas po karanténě, onemocnění covidem-19 nebylo u některých bezproblémové. „Měli jsme pět kluků, co to odnesli docela ostře. Ti pak trénovali na 50 procent, plíce jim to prostě nedovolily,“ líčil Landa. „Ale domluvili jsme se, že se nebudeme na koronavirus vymlouvat, že na něj kašleme. Že klidně budeme střídat po pěti minutách, protože letos máme zdvojené posty. I ti, které to postihlo nejvíc, na to nemysleli a dřeli až do konce.“

V čase 59:59 rozhodl Jan Kupa. „Ještě ze čtvrtka na pátek měl po tréninku zimnice,“ prozradil trenér. „Plíce ho do zápasu dlouho nepustily, ale v zahlcení člověk vypne hlavu a začne dělat věci automaticky.“

Lovci ztráceli až šest gólů, nakonec Plzeň porazili po třech letech a v extralize jsou stoprocentní. Devět gólů dala stálice Motl, poprvé se ukázali cizinci: Švéd Jonsson se trefil šestkrát, Bosňan Keso jednou.