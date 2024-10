Češtině se tady smějí. Brankář Hrdlička o házené a životě v Polsku

Co o incidentu soudíte?

Je to hodně citlivé téma a nevím, jestli jsem kompetentní se k tomuto tématu, které Polskem hodně rezonuje, vyjadřovat. Plock má svoji verzi, Kielce také. Každý zápas mezi nimi je speciální, je v něm o hodně víc emocí než v jiných utkáních. Sleduje ho celá polská liga, jde o velkou prestiž a rivalitu.

Jak jste rád, že jste v Polsku na očích trenérovi českého týmu?

Znamená to pro mě obrovskou motivaci ukázat se před koučem seniorské reprezentace. Sabaté je v Polsku uznávaný trenér, který stojí za řadou úspěchů jak na reprezentační, tak na klubové úrovni.

Do národního týmu jste nakoukl už v Lovosicích, po odchodu se to zvýraznilo. Jaká je vaše role teď?

Jsem v širší nominaci, v listopadu nás čekají zápasy evropské kvalifikace, v lednu mistrovství světa. Už jsem na Euru startoval letos v lednu, neskutečný zážitek! Je sen každého házenkáře podívat se na takovou akci. Euro bylo speciální tím, že bylo největší v historii, co se týká návštěvnosti. Konalo se v celém Německu, my hráli v Mnichově. Hlavní zápas sledovalo padesát tisíc lidí, na nás chodilo deset tisíc.

Jak se vám daří v Polsku?

Začal jsem tam třetí sezonu, loni jsme skončili šestí, což je úspěch. První dva týmy v Polsku jsou v Lize mistrů, pak jsou další kluby, co působí v Evropské lize. Ty jsou odskočené. Letos cílíme ještě výše, myslím si, že je reálné bojovat v play off o bronz, ale sezona je dlouhá a tabulka se může pořádně zamotat. Teď jsme pátí s pěti výhrami z devíti kol. V našem týmu máme Chorvata, Ukrajince, Portugalce, loni se mnou hrál Čech Tomáš Nejdl.

Jaká je tamní superliga?

Až na ty odskočené první dva týmy vyrovnaná. Od 3. místa dolů je všechno natěsno, vyhráváte nebo prohráváte o dva tři góly. Občas se povede o osm, o deset, ale není to pravidlem. Což myslím, že dělá kvalitu a atraktivitu ligy. Není žádný zápas, ve kterém je předem jasné, kdo vyhraje. Rovněž bitvy mezi Plockem a Kielcemi si užívám, jsou to obrovské zkušenosti zahrát si proti hvězdám házenkářského světa.

A fanoušci?

Taky super. Když hrajeme derby s týmem Ostrow Wielkopolski, chodí okolo tří tisíc. Nedávno jsme nastoupili u nich a návštěva byla také taková. Vždycky když se hraje derby, atmosféra je skvělá. I jinak je naše návštěvnost vysoká, průměr máme 1 500 až 1 700 fanoušků.

V čem vás Polsko zvedlo?

Život v zahraničí člověka hodně posune, jsou to zkušenosti k nezaplacení. Jestli jde o sportovní stránku, tak na sobě pracuji o hodně víc než v Česku. Snažím se víc přemýšlet o tom, co dělám, aby to mělo nějaký smysl A snažím se nějakým způsobem stále posouvat. Neustále mi také radí Martin Galia, reprezentační trenér gólmanů. Jsem s ním pořád v kontaktu. V Polsku mám speciální brankářské tréninky, které mi právě on ukázal. Poradil mi, co a jak dělat. Dost pomáhá, hodně mě posunul, jeho postřehy jsou zlaté. Koneckonců právě díky Martinovi jsem v Mostu.

Proč jste tomu v Česku nedával víc?

Nemůžu říct, že jsem nedával víc, ale asi jsem musel do současné fáze dozrát. Já i v Lovosicích dělal věci navíc, ale zároveň jsem studoval, zatímco v Polsku se věnuji jen házené. Doma jsem si udělal bakaláře ekonomie v Ústí nad Labem. Až se vrátím, chtěl bych ještě zvládnout inženýrské studium. Byla by škoda to nechat být, chybějí mi dva semestry.

Návrat plánujete kdy?

Ještě nevím. Polsko je sice cizina, ale ne tisíce kilometrů od domova. Sednu do auta a jsem v Lovosicích za 4,5 hodiny, což je příjemné. Návraty jsou hezké, mám tady rodinu, blízké, vyrůstal jsem tu, jsem lovosický. Skoro každý se rád vrací do města, kde vyrůstal, ale teď jsem v Polsku a plním si svůj sen.

Jak se vám v Polsku žije?

Kališ leží uprostřed země, má sto tisíc obyvatel, jsem spokojený. Životní rozdíl není velký, je tam všechno, co potřebuju. Stát je podobný, krajina také. Úroveň házené je lepší, liga skvělá. Nemůžu si na nic stěžovat.

Ani na jídlo?

Občas si dávám polské speciality, například žurek. Někdy i pirohy, ale nějakým obrovským fanouškem polské kuchyně nejsem.

Polštině jste přivykl?

Když se po třech měsících vrátím domů a nemluvil jsem vůbec česky, jako první mě napadají polská slova. Vrylo se to do mě.

Takže šišláte?

Šišlám. (smích) Ale oni se zase smějí nám, to je nejhorší! Celému našemu akcentu. Když na ně mluvím česky, fonetika jim přijde strašně vtipná. Podle mě to mají oni s námi hodně podobné jako my s nimi.