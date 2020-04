Kouč házenkářů Filip: Zúročilo se to, co jsme v poslední době uhráli

Evropská federace EHF kvůli pandemii koronaviru zrušila play off, kde měl národní tým v červnu ve dvojutkání narazit na Černou Horu, a o účastnících závěrečného turnaje v Egyptě rozhodla na základě výsledků z lednového mistrovství Evropy. Na něm reprezentanti postoupili ze základní skupiny.



„Mám z toho smíšené pocity. Samozřejmě převládá radost, že jsme na mistrovství světa. Na druhou stranu nemám radost z toho, že se házená nehraje a rozhoduje se za takovýchto podmínek. Byl bych samozřejmě raději, kdyby se rozhodovalo na hřišti. Děkuji a gratuluji celému týmu, který bojoval na letošním mistrovství Evropy,“ uvedl v tiskové zprávě Filip, který vede reprezentaci společně s Danielem Kubešem.



Na lednovém Euru český tým obsadil 12. místo a díky tomu byl při losu play off o světový šampionát nasazen v prvním koši. „Ukázalo se, jak důležitý byl postup ze skupiny. Ať už se jednalo o nasazení do dalších kvalifikací nebo o toto konečné rozhodnutí. To, co se nám za poslední dobu podařilo uhrát, se zúročilo v tom, že teď máme postup na mistrovství světa. Za současné situace musela EHF přijmout nějaké rozhodnutí a toto řešení je asi nakonec nejspravedlivější,“ podotkl Filip.

„Nikdo nám nedal nic zadarmo. Stejně tak, jak jsme byli nasazeni do losu mistrovství Evropy 2020, teď jsme v prvním koši losu kvalifikace pro příští evropský šampionát a tohle je bonus za dosažené výkony. Udržet se nahoře je velmi těžké, ale pořád snazší, než se propracovávat nahoru. Svět se vyrovnává a každý rok je to těžší a těžší. Můžeme být jedině rádi, že naše výsledky nás v současné situaci v tomto rozhodnutí dostaly do situace, že jsme mezi postupujícími,“ dodal.

Mužská reprezentace si zahraje na světovém šampionátu poprvé od roku 2015, kdy v Kataru skončila na 17. místě. „Pozitivní pro nás je, že nás čeká další vrcholná akce. Pro tým to budou další nedocenitelné zkušenosti, máme před sebou řadu kvalitních zápasů a konfrontace s těmi nejlepšími. Na mistrovství světa jsme dvakrát za sebou chyběli, náš cíl byl na něj postoupit,“ uvedl Filip.



„Teď už musíme jen doufat, že se mistrovství uskuteční. Dnes neví nikdo, co bude dál. Doufám, že už to bude jiné, ale zrušila se řada dalších významných sportovních akcí a přesouvají se i akce, které mají být v příštím roce. U házené je to složitější, protože soutěžní vrcholy - mistrovství Evropy nebo světa - se odehrávají každý rok a odkládat se tak moc akcí nedá,“ doplnil bývalý reprezentant.