Chceme to ukončit už ve třetím zápase, hlásí plzeňský Chmelík

„To je jednoznačně náš cíl. A chceme to rozhodnout hned ve třetím utkání. Pak je sice reprezentační pauza, ale každý zápas navíc je zbytečný,“ hlásil křídelník Talentu Jan Chmelík, který si v pondělním, druhém duelu připsal sedm gólů.

Po nedělní výhře 34:24 jste soupeře přejeli v pondělí večer znovu jednoznačně (33:22). Byly to hodně podobné zápasy?

Já myslím, že ano. Nám se pokaždé podařil vstup. Pak tam byla nějaká hluchá místa, která potřebujeme eliminovat do dalších zápasů. Ale zaslouženě vedeme 2:0.

Přesto, byly Lovosice nebezpečnější než v úvodním duelu?

Určitě kousaly daleko víc. Čekali jsme to, i trenéři nás upozorňovali, že je druhý den, nový zápas, Lovosice pojedou od nuly. Počítali jsme s tím, že to nebude tak jednoduché.

Nakonec z toho byl jasný výsledek. A vy jste si připsal sedm branek, jste spokojený?

Jsem spokojený s tím, že jsem tam měl spoustu trháků. Ale ve druhém poločase jsem měl ještě další tři pokusy určitě proměnit, nebo alespoň dva z nich.

V poločase jste vedli jen o tři branky 16:13. Byl jste i tak přesvědčený, že zápas zvládnete?

Já se snažím i během zápasu co nejméně vnímat skóre, prostě se soustředím hlavně na svoji hru a na svůj výkon. Strach jsem neměl.

Venku Lovosice nevyhrály celou základní část, zato doma se jim daří. Bude to pro vás v jejich hale o hodně složitější?

Tuším, že doma v sezoně ještě neprohrály. Určitě to bude pro nás těžší. Ale nám schází poslední krok a já pevně věřím, že po třetím utkání pojedu na chvíli domů, protože to mám odtamtud kousek... (úsměv)

Co je třeba ještě zlepšit?

To nechme na našich trenérech.

Může soupeř něco změnit, překvapit vás?

V prvním utkání musím přiznat, že mě překvapilo, s jakou sestavou nastoupili. Pár opor zůstalo na střídačce. Potom to okolo desáté minuty začali točit a šli tam i ti zkušenější kluci. Ve druhém zápase nehrál Jirka Motl, asi má nějaké zdravotní problémy. Uvidíme příští týden, s čím na nás vyrukují.

Připouštíte si myšlenku, že by se série ještě mohla vrátit na pátý zápas do Plzně?

Tak to ani náhodou.