2010 - ??? Kouč českých házenkářek Bašný prodloužil smlouvu o čtyři roky

Češky pod vedením kouče Bašného ME 2012 - 12. místo

MS 2013 - 15. místo

ME 2016 - 10. místo

MS 2017 - 8. místo

ME 2018 - 15. místo

ME 2020 - probíhá kvalifikace

V českých podmínkách docela unikát, jenže prodloužení kontraktu, který měl vypršet letos, se jeví jako zcela logický krok. Po Bašného příchodu udělaly české házenkářky velký výkonnostní posun, pod jeho vedením se účastnily tří ze čtyř mistrovství Evropy a dvakrát si zahrály na světovém šampionátu. V roce 2017 vybojovaly historické osmé místo.

„Upřímně si neumím představit vhodnějšího kandidáta na pozici hlavního trenéra reprezentačního družstva žen. Je důležité, že Jan Bašný tuto práci vykonává s velkým zaujetím, při nemalých ambicích, které klade na tým. Nelze také opomenout, jaké výsledky do této chvíle přineslo reprezentačnímu družstvu působení jeho a jeho realizačního týmu,“ uvedl v tiskové zprávě předseda reprezentační komise žen a člen svazové exekutivy Libor Adámek.

„Vnímám to tak, že zástupci svazu vidí, že naše práce k něčemu je. Není to jen moje práce, ale práce celého realizačního týmu a všech hráček. Vidí, že naše výsledky nejsou špatné a daří se nám stále udržovat a snad i posouvat dál úroveň, kterou jsme si od roku 2010 vypracovali,“ podotkl Bašný.

V současnosti má kouč s českým týmem dobře rozehranou kvalifikaci na mistrovství Evropy. „Naše ambice je dostávat se na šampionáty minimálně ve stejné četnosti jako doteď - tedy například na dva ze tří, tři z pěti šampionátů, to by bylo skvělé. A pokud se nám pak podaří na některém šampionátu překvapit a uhrát třeba to, co jsme uhráli v Německu, bylo by to velmi dobré,“ uvedl Bašný.

„Musíme si uvědomit, že během svého působení trenér Bašný de facto již podruhé úspěšně přebudovává základ družstva. Je prokazatelné, že má mimořádnou schopnost pro zabudování mladých hráček do reprezentačního družstva. Tým čeká další generační obměna, také proto je délka platnosti smlouvy až do roku 2024. K našim reálným možnostem z hlediska hráček působících v top evropských klubech - a těch je minimum - je reprezentace vesměs připravena kvalitně taktéž po taktické stránce,“ dodal Adámek.