Dukla? Bude to divoké, míní plzeňský házenkář Jakub Tonar

„O poločase jsme si zase důrazněji řekli pár věcí, které jsme nebyli schopní plnit. Pak jsme na soupeře stále tlačili, odskočili na rozdíl šesti branek. Byly tam i využité přesilovky, za což jsem rád, protože předtím se nám moc nedařily,“ hodnotil duel dvaadvacetiletý Tonar.

Plzeň tak vítězně načala náročnou sérii čtyř utkání v deseti dnech. Pokračuje v ní hned v sobotu, v 16.30 hodin nastoupí v Praze proti Dukle. Příští týden ve čtvrtek a v pátek pak Plzeň čeká domácí dvojutkání proti izraelskému Hapoel Ašdod v další fázi Poháru EHF.

„Jestli se na nás dobře připravilo Nové Veselí, můžu garantovat, že na Dukle to bude hodně divoké. Alespoň před pohárem uvidíme, jak dokážeme reagovat pod pořádným tlakem, jak ho ustojíme. Bude to dobrá zkouška, jak na tom jsme. Zatím máme super vstup do sezony a byla by škoda si to pokazit,“ mínil mladší ze synů kouče Tonara.

Duklu, tradičního rivala, letos považuje za jednoho z aspirantů na titul, minimálně na medaili.

„Chytili začátek, narostlo jim sebevědomí. Když jim to vydrží, budou hrát s námi a s Karvinou absolutní špičku. Trenéři Čurda s Vraným mají tým dobře poskládaný. Ale to neznamená, že my tam pojedeme se sklopenou hlavou. Chceme vyhrát, ostatně jako úřadující mistři ani nemůžeme mít jiné ambice,“ mínil Tonar, který v úvodu sezony scházel kvůli svému operovanému kolenu.

„Prostě dalo najevo, že potřebuje volno. Bylo tam dlouhé cestování k evropskému poháru na Island, nebyl čas na regeneraci. Odpočinul jsem si a teď jsem konečně ready,“ reagoval mladý kanonýr.

Na pohár proti Izraelcům ještě nemyslí. „Před Duklou by to byla hloupost. Pak bude dost času.“