Štěrba: Pořád bojujeme o co nejlepší výsledek Nového Veselí v extralize

První poločas úvodního zápasu skupiny o 5. až 8. místo s Frýdkem se Novému Veselí nepovedl. Prohrál 13:16 a kouč Pavel Hladík byl velmi nespokojený. Ve druhé půli však házenkáři Sokola zabrali a nakonec si domů vezli nadějnou výhru 27:24.

„Asi se na nás v první půli projevila delší pauza, kterou jsme po vyřazení ze čtvrtfinále měli. Vypadli jsme ze zápasového tempa,“ zamýšlel se nad důvody slabšího rozjezdu jeden z lídrů extraligového novoveselského A-týmu Jakub Štěrba.

Chcete říct, že jedna polovina zápasu vám stačila, abyste zase získali zpátky potřebný grif?

Jo, v kabině jsme si o přestávce řekli, co musíme ve druhé půlce změnit, a povedlo se. Pak už jsme dostali jen sedm gólů.

Házenkářská extraliga je trošku specifická v tom, že se ještě hrají boje o konečné umístění. Je těžké hledat motivaci, když jste předtím vypadli z bojů o medailové příčky?

Nějaké zklamání tam samozřejmě je. Ale zase na druhou stranu je to pro nás pořád výborná zkušenost do budoucna. Možná už pro příští sezonu. Navíc pořád bojujeme o co nejlepší výsledek klubu v extralize.

Takže vidina konečného pátého místa se vám líbí?

Určitě, chtěli bychom ho urvat. Nebo být úplně nejhůř šestí.

Do odvety si nesete výhru o tři góly, co bude potřeba udělat, abyste doma výhodu potvrdili?

Rozhodně musíme do zápasu vstoupit mnohem lépe než ve Frýdku. Nevíme, v jakém rozpoložení a sestavě k nám soupeř přijede. Hlavně je ale potřeba, abychom se pořád soustředili na naši hru, bychom navázali na druhý poločas.

Trenér Hladík nebyl po prvním utkání nadšený, ve svém hodnocení týmu vzkázal, že první půle byla varováním, abyste pro příště nehráli jako profesoři...

Nevím, jak to myslel, ale podle mě byl náš obraz hry opravdu důsledek delšího herního výpadku.

To je další zvláštnost na házenkářské extralize – po vyřazení ze čtvrtfinále mají týmy kvůli reprezentační přestávce pořádné volno, než začnou znovu hrát. Jak dlouho jste vlastně odpočívali?

Asi tři týdny. Možná o něco déle. První týden byl volnější, pak jsme znovu najížděli na kondičku. A taky bylo potřeba doladit systém.

Na doléčení šrámů však ani dlouhá pauza nestačila. Jak vy, tak i soupeř jste počítali ztráty...

My máme absenci na pravé spojce, kde nám vypadli oba hráči. A to není jednoduchá situace, když máte natrénovaný určitý systém. Uvidíme, jak se s tím popereme v dalších zápasech.

Kromě výhody vítězství z úvodního duelu byste měli mít navrch i co se týká divácké podpory. Ve Frýdku dorazily na zápas jen necelé dvě stovky fanoušků...

Taky doufám, že si u nás diváci najdou cestu na halu v mnohem větším počtu. Sice hrajeme v sobotu až po sedmé hodině, ale já věřím, že určitě přijdou.

Jak se díváte s odstupem času na vyřazení ve čtvrtfinále? Byla Dukla Praha hratelný soupeř?

Rozhodně ano. Ale nám se zranil po prvním zápase Marko Živojinovič na pravé spojce a to podle mě bylo pro další vývoj klíčové. Nicméně je taky pravda, že Dukla hrála výborně a postup si zasloužila.